Булыкин о продлении Бабаева с «Динамо»: «Может, его переподписали, а теперь отдадут в аренду, чтобы дальше развивался»

Булыкин о продлении Бабаева с «Динамо»: может, его теперь отдадут в аренду.

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил решение бело-голубых продлить контракт с Ульви Бабаевым до 2029 года.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему вингеру со стороны «Спартака».

«Мы не знаем всех нюансов. Есть руководство, есть селекционеры, есть спортивный директор, который как раз и решает, что делать. Может, они его переподписали, а теперь отдадут в аренду, чтобы дальше развивался. Все зависит от тренера и его требований, он больше видит на тренировках.

Бабаев может играть и в «Динамо», и в других клубах РПЛ, качества у него есть. Он хороший футболист, вопрос в том, дадут ли ему шанс», — сказал Булыкин.