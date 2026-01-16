Бувачу предлагали стать ассистентом тренера в «Динамо», сообщил Генич: «Он же был помощником Клоппа. Желько сказал, что ни в коем случае»

Бувачу предлагали стать ассистентом тренера в «Динамо».

Комментатор Константин Генич рассказал, что спортивный директор «Динамо » Желько Бувач отказался стать помощником тренера бело-голубых Ролана Гусева после отставки Валерия Карпина в ноябре.

«Бувачу предлагали быть помощником тренера в «Динамо», он же был помощником Клоппа. Бувач сказал, что ни в коем случае», — сказал Генич.