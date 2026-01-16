Дзюба о будущем: «В начале сезона я думал, что год поиграю. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил»

Дзюба о будущем: Радулов меня вдохновил.

37-летний форвард «Акрона » Артем Дзюба признался, что его вдохновляет 39-летний нападающий ХК «Локомотив » Александр Радулов .

«Появилось ли за зиму твердое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год [поиграю]. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит», – сказал Дзюба.