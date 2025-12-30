1 мин.

Кто в АПЛ лучше играет дома, а кто – в гостях? «Тоттенхэм» обошел «Арсенал»

96

В Премьер-лиге прошли 18 туров, текущий розыгрыш турнира подходит к экватору. Пока в лиге лидирует «Арсенал», набравший 42 очка. «Сити» отстает от «канониров» всего на два балла, в копилке «Астон Виллы», занимающей третью строчку, – 39 очков. 

Как подсчитал официальный аккаунт АПЛ, лидером турнира мог быть «Тоттенхэм», если бы в зачет шли только очки, набранные в выездных матчах. Как и «Арсенал», «шпоры» в гостях набрали 17 баллов, но команда Томаса Франка забила на выезде больше. Зато «канониры»– лучшие в лиге по очкам, набранным дома. 

«Ман Сити» на «Этихаде» заработал 24 очка, а вот в таблице по выездным матчам «горожане» только четвертые. Стабильность показала «Астон Вилла»: в таблицах домашних и выездных результатов подопечные Унаи Эмери стали третьими. Стабильнее выглядит только «Вулверхэмптон» – по баллу дома и в гостях.

Дома/ На выезде

В 19-м туре Премьер-лиги на «Эмирейтс» сыграют одни из лидеров чемпионата: «Астон Вилла» навестит «Арсенал». 

Чье положение в таблицах вас удивило? 

logoТоттенхэм
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoФулхэм
logoСандерленд
logoБрайтон
logoНоттингем Форест
logoВест Хэм
logoНьюкасл
logoБрентфорд
logoБорнмут
logoЛидс
logoБернли
logoВулверхэмптон
Клубы
logoпремьер-лига Англия