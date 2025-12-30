Кто в АПЛ лучше играет дома, а кто – в гостях? «Тоттенхэм» обошел «Арсенал»

В Премьер-лиге прошли 18 туров, текущий розыгрыш турнира подходит к экватору. Пока в лиге лидирует «Арсенал», набравший 42 очка. «Сити» отстает от «канониров» всего на два балла, в копилке «Астон Виллы», занимающей третью строчку, – 39 очков.

Как подсчитал официальный аккаунт АПЛ, лидером турнира мог быть «Тоттенхэм», если бы в зачет шли только очки, набранные в выездных матчах. Как и «Арсенал», «шпоры» в гостях набрали 17 баллов, но команда Томаса Франка забила на выезде больше. Зато «канониры»– лучшие в лиге по очкам, набранным дома.

«Ман Сити» на «Этихаде» заработал 24 очка, а вот в таблице по выездным матчам «горожане» только четвертые. Стабильность показала «Астон Вилла»: в таблицах домашних и выездных результатов подопечные Унаи Эмери стали третьими. Стабильнее выглядит только «Вулверхэмптон» – по баллу дома и в гостях.

Дома/ На выезде

В 19-м туре Премьер-лиги на «Эмирейтс» сыграют одни из лидеров чемпионата: «Астон Вилла» навестит «Арсенал».

Чье положение в таблицах вас удивило?