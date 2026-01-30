Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой. Хавбек хочет завершить сезон в «Баварии» и уйти летом. На свободного агента будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы

Леон Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой.

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок дал согласие на переход в «Атлетико».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, практически решено, что Леон отклонит предложение мадридцев и останется в «Баварии» до конца сезона, если не произойдет ничего экстраординарного.

В четверг между сторонами состоялись новые переговоры. «Атлетико » хотел подписать футболиста немедленно, и «Бавария » была готова дать зеленый свет. Однако хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу.

Контракт Горетцки с мюнхенцами истекает летом. Ожидается, что «Атлетико» сохранит интерес в летнее трансферное окно. Также на свободного агента будут претендовать «Милан » и другие команды.