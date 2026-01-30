  • Спортс
Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой. Хавбек хочет завершить сезон в «Баварии» и уйти летом. На свободного агента будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы

Леон Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой.

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок дал согласие на переход в «Атлетико».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, практически решено, что Леон отклонит предложение мадридцев и останется в «Баварии» до конца сезона, если не произойдет ничего экстраординарного.

В четверг между сторонами состоялись новые переговоры. «Атлетико» хотел подписать футболиста немедленно, и «Бавария» была готова дать зеленый свет. Однако хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу.

Контракт Горетцки с мюнхенцами истекает летом. Ожидается, что «Атлетико» сохранит интерес в летнее трансферное окно. Также на свободного агента будут претендовать «Милан» и другие команды.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoЛеон Горетцка
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoсерия А Италия
logoМилан
logoАтлетико
logoЛа Лига
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дляего позиции на поле - 30 лет совсем норм, само то. Кто бы как к нему как не относился, но боец а-ля Хави Мартинес. Как по мне, попробовали хотя бы продлить с понижением в ЗП, ведь всяко лучше Павловича, который уж не знаю, просто стерильно пасы ближнему передает. Леон-то и в атаке чуть что всегда готов помочь и чисто физикой центр растолкать.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Дляего позиции на поле - 30 лет совсем норм, само то. Кто бы как к нему как не относился, но боец а-ля Хави Мартинес. Как по мне, попробовали хотя бы продлить с понижением в ЗП, ведь всяко лучше Павловича, который уж не знаю, просто стерильно пасы ближнему передает. Леон-то и в атаке чуть что всегда готов помочь и чисто физикой центр растолкать.
Я вообще не понимаю чем он не устраивает, на позиции 8 один из лучших уже много лет!
Ответ NickFourteen
Я вообще не понимаю чем он не устраивает, на позиции 8 один из лучших уже много лет!
Он в динамике хуже Павловича, когда надо обороняться, а в атаке в Баварии и так есть кому играть
Буду по нему скучать, он костяк Баварии
