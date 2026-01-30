  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 9 клубов АПЛ вышли в плей-офф еврокубков. Из Италии, Испании и Германии – по 6 команд, из Франции – 5
40

В еврокубках осталось 9 клубов АПЛ – это лучший результат.

Среди топ-лиг наибольшее представительство в еврокубках остается у АПЛ.

В Лиге чемпионов Англию продолжают представлять «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

От Испании остались «Барселона», «Реал» и «Атлетико», от Италии – «Интер», «Ювентус» и «Аталанта», от Германии – «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, а от Франции – «ПСЖ» и «Монако».

В Лиге Европы общий этап успешно преодолели: из АПЛ – «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», из Ла Лиги – «Бетис» и «Сельта», из Серии А – «Рома» и «Болонья», из Бундеслиги – «Фрайбург» и «Штутгарт», из Лиги 1 – «Лион» и «Лилль».

В Лиге конференций у Англии есть «Кристал Пэлас», у Испании – «Райо Вальекано», у Италии – «Фиорентина», у Германии – «Майнц», у Франции – «Страсбур».

Таким образом, в турнирах УЕФА остаются 9 клубов из АПЛ, по 6 – из Испании, Италии и Германии, 5 – из Франции.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39891 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто то ожидал другого???)))

14, 15 и 17 команды АПЛ вообще не заметили проблем в еврокубках
А в ЛЧ в топ 8 пять английских клубов, и не надо создавать суперлигу , она уже есть!
Ответ Brigant
А в ЛЧ в топ 8 пять английских клубов, и не надо создавать суперлигу , она уже есть!
Она уже есть и имя ее Фнл))
Ответ Brigant
А в ЛЧ в топ 8 пять английских клубов, и не надо создавать суперлигу , она уже есть!
А до полуфинала чудом дойдет один,вот тебе Суперлига
Ла Лига заигралась в уничтожение неглавных команд. Убили Валенсию и Севилью, в итоге валится вся лига.
Ответ Кино Музыка
Ла Лига заигралась в уничтожение неглавных команд. Убили Валенсию и Севилью, в итоге валится вся лига.
Там ещё и Депортиво был очень сильный
Ответ Кино Музыка
Ла Лига заигралась в уничтожение неглавных команд. Убили Валенсию и Севилью, в итоге валится вся лига.
кто убил? и как?
Просто почти половина АПЛ в еврокубках одуреть.🤤🤤🤤
>>От Испании остались .......
Бильбао на 29м месте - но платит 33.1% от всей зарплаты двум братьям Williams, которые почти не играют. И там контракты до 2028 у старшего и 2035 для младшего. Хотелось бы назвать их менеджмент соответсвующими словами - но по каким-то причинам за умение говорить на русском языке тут банят :(

цифры с capology https://www.capology.com/club/athletic-club/salaries/
Ответ akaAzazello
>>От Испании остались ....... Бильбао на 29м месте - но платит 33.1% от всей зарплаты двум братьям Williams, которые почти не играют. И там контракты до 2028 у старшего и 2035 для младшего. Хотелось бы назвать их менеджмент соответсвующими словами - но по каким-то причинам за умение говорить на русском языке тут банят :( цифры с capology https://www.capology.com/club/athletic-club/salaries/
Так Бильбао может себе это позволить, платить лидерам большую зарплату. У них трансферы если и есть, то только басков и покупают. А так в общей массе деньги в академию вкладывают или вот новый стадион построили.
Только полный глупец может спорить с тем, что АПЛ сильнейшая лига мира
Ответ pit4er
Только полный глупец может спорить с тем, что АПЛ сильнейшая лига мира
А какже прошлогодний финал ЛЧ? как ты это объяснишь?
Ответ Юрий Музыка
А какже прошлогодний финал ЛЧ? как ты это объяснишь?
Мы же говорим про силу лиги в целом, всех её клубов, а не про то, что какие-то отдельные английские клубы сейчас безальтернативно сильнее всех в мире
Пора за первое место в рейтинге УЕФА давать 6 путевок в ЛЧ. Англичане должны представлять там подавляющее большинство.
Ответ Red-Devil_Fan
Пора за первое место в рейтинге УЕФА давать 6 путевок в ЛЧ. Англичане должны представлять там подавляющее большинство.
Ну и смысл тогда? Просто матчи АПЛ смотреть?
К тому же, как обычно из Англии так много клубов всегда, но большинство из них даже до 1/4 не могут дойти, в 1/2 и того никого не остается.
Ответ Шамиль Магомедов
Ну и смысл тогда? Просто матчи АПЛ смотреть? К тому же, как обычно из Англии так много клубов всегда, но большинство из них даже до 1/4 не могут дойти, в 1/2 и того никого не остается.
Может ты откроешь архивы прошлых розыгрышей и освежишь свою память или тебе норм воздуханить?
Эмери Вилланов по любому должен вывести в финал ЛЕ минимум, иначе это будет не Эмери
В лиге конференций по 1 клубу, прямо чистый чемпионат Европы)
АПЛ судя по всему еще долго будет доминировать
