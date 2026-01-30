9 клубов АПЛ вышли в плей-офф еврокубков. Из Италии, Испании и Германии – по 6 команд, из Франции – 5
Среди топ-лиг наибольшее представительство в еврокубках остается у АПЛ.
В Лиге чемпионов Англию продолжают представлять «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
От Испании остались «Барселона», «Реал» и «Атлетико», от Италии – «Интер», «Ювентус» и «Аталанта», от Германии – «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, а от Франции – «ПСЖ» и «Монако».
В Лиге Европы общий этап успешно преодолели: из АПЛ – «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», из Ла Лиги – «Бетис» и «Сельта», из Серии А – «Рома» и «Болонья», из Бундеслиги – «Фрайбург» и «Штутгарт», из Лиги 1 – «Лион» и «Лилль».
В Лиге конференций у Англии есть «Кристал Пэлас», у Испании – «Райо Вальекано», у Италии – «Фиорентина», у Германии – «Майнц», у Франции – «Страсбур».
Таким образом, в турнирах УЕФА остаются 9 клубов из АПЛ, по 6 – из Испании, Италии и Германии, 5 – из Франции.
Бильбао на 29м месте - но платит 33.1% от всей зарплаты двум братьям Williams, которые почти не играют. И там контракты до 2028 у старшего и 2035 для младшего. Хотелось бы назвать их менеджмент соответсвующими словами - но по каким-то причинам за умение говорить на русском языке тут банят :(
цифры с capology https://www.capology.com/club/athletic-club/salaries/
К тому же, как обычно из Англии так много клубов всегда, но большинство из них даже до 1/4 не могут дойти, в 1/2 и того никого не остается.