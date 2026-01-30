9 клубов АПЛ вышли в плей-офф еврокубков. Из Италии, Испании и Германии – по 6 команд, из Франции – 5

В еврокубках осталось 9 клубов АПЛ – это лучший результат.

Среди топ-лиг наибольшее представительство в еврокубках остается у АПЛ.

В Лиге чемпионов Англию продолжают представлять «Арсенал », «Ливерпуль », «Тоттенхэм », «Челси », «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

От Испании остались «Барселона », «Реал» и «Атлетико», от Италии – «Интер», «Ювентус» и «Аталанта», от Германии – «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, а от Франции – «ПСЖ» и «Монако».

В Лиге Европы общий этап успешно преодолели: из АПЛ – «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», из Ла Лиги – «Бетис» и «Сельта», из Серии А – «Рома» и «Болонья», из Бундеслиги – «Фрайбург» и «Штутгарт», из Лиги 1 – «Лион» и «Лилль».

В Лиге конференций у Англии есть «Кристал Пэлас», у Испании – «Райо Вальекано», у Италии – «Фиорентина», у Германии – «Майнц», у Франции – «Страсбур».

Таким образом, в турнирах УЕФА остаются 9 клубов из АПЛ, по 6 – из Испании, Италии и Германии, 5 – из Франции.