Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
Агенты Педро и Джона продвигают покупку Клейтона «Зенитом».
Агенты футболистов «Зенита» Педро и Джона Джона способствуют трансферу нападающего «Риу Аве» Клейтона в петербургский клуб.
По данным Legalbet, представители бразильцев активно продвигают Клейтона. Делами 27-летнего игрока занимается агентство Жулиано Бертолуччи.
Отмечается, что «Риу Аве» хочет получить за трансфер Клейтона около 20 млн евро, включая бонусы.
Напомним, об интересе «Зенита» к бразильскому форварду сообщалось еще в конце прошлого сезона.
В нынешнем сезоне Клейтон провел 18 матчей за клуб в чемпионате Португалии, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
