  • Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)

Агенты Педро и Джона продвигают покупку Клейтона «Зенитом».

Агенты футболистов «Зенита» Педро и Джона Джона способствуют трансферу нападающего «Риу Аве» Клейтона в петербургский клуб.

По данным Legalbet, представители бразильцев активно продвигают Клейтона. Делами 27-летнего игрока занимается агентство Жулиано Бертолуччи.

Отмечается, что «Риу Аве» хочет получить за трансфер Клейтона около 20 млн евро, включая бонусы.

Напомним, об интересе «Зенита» к бразильскому форварду сообщалось еще в конце прошлого сезона.

В нынешнем сезоне Клейтон провел 18 матчей за клуб в чемпионате Португалии, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

Агенты Педро и Джона Джона поняли, где можно заработать денег на своих игроках, молодцы, все правильно
Ответ Liver0910
Агенты Педро и Джона Джона поняли, где можно заработать денег на своих игроках, молодцы, все правильно
Педро топ для нашей лиги, спартачок убедился)
И за муку пришел
Ответ ТрактоПоктер
Педро топ для нашей лиги, спартачок убедился) И за муку пришел
Мука -это 9 млн долларов? Ну такая, на мой взгляд, дороговатая мука. Хотя в Питере свои стандарты. Газовые.
Может и тренера толкового посоветуют?
Ответ Трент Резнор
Может и тренера толкового посоветуют?
Диниз-Васко да Гамо.
Ответ Трент Резнор
Может и тренера толкового посоветуют?
Комментарий скрыт
Зачем он за 20 нужен, пусть у себя маринуют.
Ответ White Bone
Зачем он за 20 нужен, пусть у себя маринуют.
Да через полгода-год за 30 его у вас купят.

Все мы уже знаем эту математику
Ответ TaR
Да через полгода-год за 30 его у вас купят. Все мы уже знаем эту математику
Никто столько не заплатит, за эти деньги можно в Бразилии таких штук 15 купить, и ещё на мороженое останется.
Осталось в Спб поставить большую статую Христа, и будет вылитый Рио-де-Жанейро.
Ответ Вондроушова
Осталось в Спб поставить большую статую Христа, и будет вылитый Рио-де-Жанейро.
Пролетприи всех стран - обьеденяйтесь. Народный лозунг. Где нужно вывесть.
Ответ Вондроушова
Осталось в Спб поставить большую статую Христа, и будет вылитый Рио-де-Жанейро.
А с погодой ты что сделаешь умник? Сделай сперва 300 дней солнца, а там посмотрим
я хоть и болельщик Спартака, но очень горжусь менеджментом Зенита. Да, сейчас бан для нашей сборной и клубов, но менеджеры работают, хоть и в сложных условиях, не побоюсь сказать, что в не равных по сравнению с коллегами из других стран.
Проворачивают топовые сделки и не их вина, что игрок не заиграл, со своей стороны они делают не возможное. Пока шейхи вливают бабки в Сити, ПСЖ, Ньюкаслы, менеджеры Зенита привлекли огромные средства и доля спонсорства Газпрома состовляет 1/6 . Вы предстовляете? В нашей стране полно ресурсов и как оказывается главный ресурс это наше футбольное руководство.
Ладно спонсорство, это не самое главное, деньги тут не решают, ведь в России Зенит по активам , тратам, влиянию на спорт это не лидер, может даже и в тройку не входит, есть лукойлы с сумасшедшими тратами, РЖД со своими каналами, ЦСКА со своими покровителями приближённых к президенту. Самое что бросается в глаза, как Зенит работает с агентами. Нашим агентам должно быть стыдно, они наживаются на родном чемпионате, не то что бразильские коллеги. Вот уже 3 сделка и бразильские агенты ведущие дела игроков( можно сказать сборной бразилии) Жерсона, Педро не берут деньги с клуба, вот и очередной трансфер Джона Джона и ни одного бразильского Реала не взяли агенты.
Всём остальным клубам нужно брать пример, сейчас трудное время и нужно работать и зарабатывать, а не сорить деньгами заплатив комиссионные агентам.
Информацию брал из источников надёжных : пользователи святые патрики, смарты, дмитрии69 ну короче всё те кто всегда славиться скоростью оставить первый коммент в новостях про народную команду, те кто всегда адекватен в своих высказываниях и доводах.
Ответ фахитос
я хоть и болельщик Спартака, но очень горжусь менеджментом Зенита. Да, сейчас бан для нашей сборной и клубов, но менеджеры работают, хоть и в сложных условиях, не побоюсь сказать, что в не равных по сравнению с коллегами из других стран. Проворачивают топовые сделки и не их вина, что игрок не заиграл, со своей стороны они делают не возможное. Пока шейхи вливают бабки в Сити, ПСЖ, Ньюкаслы, менеджеры Зенита привлекли огромные средства и доля спонсорства Газпрома состовляет 1/6 . Вы предстовляете? В нашей стране полно ресурсов и как оказывается главный ресурс это наше футбольное руководство. Ладно спонсорство, это не самое главное, деньги тут не решают, ведь в России Зенит по активам , тратам, влиянию на спорт это не лидер, может даже и в тройку не входит, есть лукойлы с сумасшедшими тратами, РЖД со своими каналами, ЦСКА со своими покровителями приближённых к президенту. Самое что бросается в глаза, как Зенит работает с агентами. Нашим агентам должно быть стыдно, они наживаются на родном чемпионате, не то что бразильские коллеги. Вот уже 3 сделка и бразильские агенты ведущие дела игроков( можно сказать сборной бразилии) Жерсона, Педро не берут деньги с клуба, вот и очередной трансфер Джона Джона и ни одного бразильского Реала не взяли агенты. Всём остальным клубам нужно брать пример, сейчас трудное время и нужно работать и зарабатывать, а не сорить деньгами заплатив комиссионные агентам. Информацию брал из источников надёжных : пользователи святые патрики, смарты, дмитрии69 ну короче всё те кто всегда славиться скоростью оставить первый коммент в новостях про народную команду, те кто всегда адекватен в своих высказываниях и доводах.
Очередной латентный болельщик Зенита, родом из Тушино, о "наболевшем". И не важно, что в родном КБ клубе нарисованная картина маслом более печальная - на середняке ведь хайп не тот. "Все и так давно знают", что только Зенит тратит на несколько порядков больше, а продает за сущие копейки, а все мировые новости нагло врут "всей стране". И только "правдорубы" из обозначенного региона раскроют нам глаза, что например Мангуша отпустили в 3..., нет - в 4... или 5 раз дороже, чем покупали. Не? Спасибо за повышение рейтинга Зенита.
Ответ Виталик Украинский
Очередной латентный болельщик Зенита, родом из Тушино, о "наболевшем". И не важно, что в родном КБ клубе нарисованная картина маслом более печальная - на середняке ведь хайп не тот. "Все и так давно знают", что только Зенит тратит на несколько порядков больше, а продает за сущие копейки, а все мировые новости нагло врут "всей стране". И только "правдорубы" из обозначенного региона раскроют нам глаза, что например Мангуша отпустили в 3..., нет - в 4... или 5 раз дороже, чем покупали. Не? Спасибо за повышение рейтинга Зенита.
Вы пустослов, всё что вы написали не относится ко мне и к тому что я написал. Любой адекватный человек это поймёт. Вы сможите ответить за то что вы мне приплели? Начнём с простого, в ответ жду из текста где я говорю что у Спартака всё хорошо с трансферами, можете посмотреть зайдя в профиль и предыдущие комменты мои. Жду от вас ответа, мести вы конечно дорожите своим словом.
Всё что я написал, это и не ирония а лишь факты, источник я указал.
зарплата у него точно поменьше, чем у марокканца, а так хз конечно, из всех озвученных вариантов я все еще за Тюкавина.
Вот не стоит в этом возрасте покупать игрока за такие деньги.
Клейтон это база
Да, латиноамериканский колорит добавляет эффект сериала.
А я вот рад, что не 30 лямов. А всего лишь 20. Под ужали пояса свои агентские. Время такие. Экономят, молодцы!
Рекомендуем