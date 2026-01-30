Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)

Агенты Педро и Джона продвигают покупку Клейтона «Зенитом».

Агенты футболистов «Зенита» Педро и Джона Джона способствуют трансферу нападающего «Риу Аве» Клейтона в петербургский клуб.

По данным Legalbet, представители бразильцев активно продвигают Клейтона. Делами 27-летнего игрока занимается агентство Жулиано Бертолуччи.

Отмечается, что «Риу Аве» хочет получить за трансфер Клейтона около 20 млн евро, включая бонусы.

Напомним, об интересе «Зенита » к бразильскому форварду сообщалось еще в конце прошлого сезона.

В нынешнем сезоне Клейтон провел 18 матчей за клуб в чемпионате Португалии, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.