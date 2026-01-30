  • Спортс
  «Лион», «Астон Вилла», «Бетис», «Порту» и «Рома» вышли в 1/8 финала ЛЕ, «Болонья», «Штутгарт», «Ноттингем», «Сельта», ПАОК, «Фенербахче» – в стыках, «Фейеноорд» и «Рейнджерс» вылетели
«Лион», «Астон Вилла», «Бетис», «Порту» и «Рома» вышли в 1/8 финала ЛЕ, «Болонья», «Штутгарт», «Ноттингем», «Сельта», ПАОК, «Фенербахче» – в стыках, «Фейеноорд» и «Рейнджерс» вылетели

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Завершился общий этап Лиги Европы.

Первые восемь мест, гарантирующих выход в 1/8 финала, заняли «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланд», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

В стыковых матчах примут участие «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория» Пльзень, «Црвена Звезда», «Сельта» (сеяные), а также ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» Загреб и «Бранн».

Во время жеребьвеки стыковых матчей, которая пройдет 30 января в Ньоне, клубы объединят по двое на основе их положения по итогам общего этапа, сформировав четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в таблице) и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции). Клубы в каждой сеяной паре попадут в сетку плей-офф, где сыграют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

Изображение: uefa.com

Покинули турнир «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби» Тель-Авив.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
А что с голландским футболом происходит? 0 команд в плей офф на два турнира, даже у норвежцев 2 прошло
Ответ Данил Колпиков
А что с голландским футболом происходит? 0 команд в плей офф на два турнира, даже у норвежцев 2 прошло
А что случилось ?
Аякс уже года 2 , как не Аякс .
А Фейноорд назначил тренером Робина Ван Перси , который сразу стал экономить силы и играть в ЛЕ вторым составом , но обещал взять титул в Нидерландах !
Возьмёт обязательно при отставании в 14 очков - верим )))
Ответ OldRedWhite
А что случилось ? Аякс уже года 2 , как не Аякс . А Фейноорд назначил тренером Робина Ван Перси , который сразу стал экономить силы и играть в ЛЕ вторым составом , но обещал взять титул в Нидерландах ! Возьмёт обязательно при отставании в 14 очков - верим )))
Надо быть таким же целеустремлённым как Ван Перси.😁😁😁
Мда, от Нидерландов остался отдуваться лишь Алкмаар в ЛК. Позорно, особенно на фоне выступления клубов Португалии
Ответ Микисив-Вацик Пипикисис
Мда, от Нидерландов остался отдуваться лишь Алкмаар в ЛК. Позорно, особенно на фоне выступления клубов Португалии
Комментарий скрыт
Ответ Микисив-Вацик Пипикисис
Мда, от Нидерландов остался отдуваться лишь Алкмаар в ЛК. Позорно, особенно на фоне выступления клубов Португалии
Видимо, в очередной раз у них раскупили игроков
Вся команда должна Манчини по пинку в раздевалке. Такое глупое удаление… но все же Рома проползла в 1/8!
А что с Фейенордом случилось, в прошлом сезоне возили МС, выносили Баварию, прошли Милан и вышли в 1/8 ЛЧ, а в этом даже в ПО ЛЕ не смогли пробиться:)
Ответ rigobersong
А что с Фейенордом случилось, в прошлом сезоне возили МС, выносили Баварию, прошли Милан и вышли в 1/8 ЛЧ, а в этом даже в ПО ЛЕ не смогли пробиться:)
Гелевый шарлатан случился
Ответ Aleksei Swift
Гелевый шарлатан случился
Берсон это лучше Вас знает - просто любит по жизни прикалываться ))
Пробились все таки в 8-ку🙏
Полнейшая деградация всей Эредивизи. Теперь у них только статус инкубаторов Европы: вырастить игрока и продать
Ответ Vardy15
Полнейшая деградация всей Эредивизи. Теперь у них только статус инкубаторов Европы: вырастить игрока и продать
Но чемп веселый, приятно смотреть
Бранн🇳🇴 и особенно Мидтъюлланд 🇩🇰💪
