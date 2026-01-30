«Лион», «Астон Вилла», «Бетис», «Порту» и «Рома» вышли в 1/8 финала ЛЕ, «Болонья», «Штутгарт», «Ноттингем», «Сельта», ПАОК, «Фенербахче» – в стыках, «Фейеноорд» и «Рейнджерс» вылетели

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Завершился общий этап Лиги Европы .

Первые восемь мест, гарантирующих выход в 1/8 финала, заняли «Лион », «Астон Вилла », «Мидтьюлланд », «Бетис », «Порту», «Брага », «Фрайбург » и «Рома ».

В стыковых матчах примут участие «Генк», «Болонья », «Штутгарт », «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория» Пльзень, «Црвена Звезда», «Сельта» (сеяные), а также ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» Загреб и «Бранн».

Во время жеребьвеки стыковых матчей, которая пройдет 30 января в Ньоне, клубы объединят по двое на основе их положения по итогам общего этапа, сформировав четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в таблице) и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции). Клубы в каждой сеяной паре попадут в сетку плей-офф, где сыграют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

Изображение: uefa.com

Покинули турнир «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби» Тель-Авив.