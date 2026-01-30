  • Спортс
  • Родриго извинился за удаление в игре с «Бенфикой»: «Немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Со мной это впервые, я понимаю последствия. «Реал» продолжит бороться за ЛЧ!»
Родриго об удалении с «Бенфикой»: у меня это впервые в «Реале», прошу прощения.

Вингер «Реала» Родриго извинился за свое удаление в матче с «Бенфикой».

Мадридский клуб уступил португальцам (2:4) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 7-й добавленной минуте Родриго получил две желтые карточки за споры с главным арбитром Давиде Массой

«Вчера я немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю.

Меня никогда раньше не удаляли с поля в качестве игрока «Реал Мадрид», и я понимаю последствия. Приношу извинения болельщикам, клубу, моим партнерам по команде и тренеру.

Мы останемся едины и продолжим бороться за эту эмблему и за эту Лигу чемпионов! 🤍» – написал Родриго в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Родриго в X
Реал совсем избаловал игроков, что Вини истерил из замены в классико, что Гюлер вчера бесновался из за замены, и вчера Родриго оттаскивали после удаления, ну заведите их в раздевалку отвесьте им по полной шапалаков, доведите до них что они выступают за один из самых престижных клубов мира и такими выходками портят имидж клуба, тот же Гюлер чего он такого добился, чтобы из себя такого важного строить
Ответ SPAIN 2010
Реал совсем избаловал игроков, что Вини истерил из замены в классико, что Гюлер вчера бесновался из за замены, и вчера Родриго оттаскивали после удаления, ну заведите их в раздевалку отвесьте им по полной шапалаков, доведите до них что они выступают за один из самых престижных клубов мира и такими выходками портят имидж клуба, тот же Гюлер чего он такого добился, чтобы из себя такого важного строить
Жозе придёт - порядок наведет !
Ответ OldRedWhite
Жозе придёт - порядок наведет !
Они Жозе сольют за месяц - два. Моур с молодыми общий язык не находит. А с молодыми и такими борзыми так тем более.
Привыкли что Ла Лига карманная, вот и увлекся
Ответ denisques
Привыкли что Ла Лига карманная, вот и увлекся
Это ты привык нести бред:))
Реал - единственная команда Ла Лиги, игроки которой получили по итогам почти всего первого круга прошлого сезона 45% карточек за несогласие и разговоры с арбитрами.
У ближайшего клуба в Испании нет и 20%.
Так что с возвращением в реальность.
Ответ denisques
Привыкли что Ла Лига карманная, вот и увлекся
Ай, какой же ты остроумненький, явно отличник в спецшколе.
Его можно понять. Кто знал, что больше на судей орать нельзя?
Ответ Кино Музыка
Его можно понять. Кто знал, что больше на судей орать нельзя?
Адекватность и отдельные фанбои Барсы плохо совместимы:))

Спешу напомнить, что Реал с большим отрывом на первом месте не только в Ла Лиге, но и в Европе по количеству ЖК за разговоры и несогласие с арбитрами в Испании.
В процентом соотношении у Реала в прошлом сезоне был установлен рекорд на отрезке 15+ матчей - 45% всех карточек были выданы за разговоры, причем выдали даже Модричу, который на правах капитана задал вопрос:))

Ни у одного клуба, кроме, кажись, МЮ, нет и 20%. У МЮ - 22% было на каком-то отрезке.
Ответ invdark
Адекватность и отдельные фанбои Барсы плохо совместимы:)) Спешу напомнить, что Реал с большим отрывом на первом месте не только в Ла Лиге, но и в Европе по количеству ЖК за разговоры и несогласие с арбитрами в Испании. В процентом соотношении у Реала в прошлом сезоне был установлен рекорд на отрезке 15+ матчей - 45% всех карточек были выданы за разговоры, причем выдали даже Модричу, который на правах капитана задал вопрос:)) Ни у одного клуба, кроме, кажись, МЮ, нет и 20%. У МЮ - 22% было на каком-то отрезке.
Вот только при этом игрокам Реала явно не додали карточек за их отвратительное поведение на поле.
не позорься индус, у вас в Индии вообще народ тихий, мирный не конфликтный, не позорь Индию
вот теперь полный порядок и великий клуп
ыы
реал и игроки меньше чем клуб
Извинился, но не на коленях!
Ответ Молодой Френки
Извинился, но не на коленях!
Не понял
Ответ Адам Кадыров
Не понял
Говорю я извиняюсь)
немного увлекся! затягивает, знаете ли
Так извиняем его, пацаны, или нет?
Что-то когда гол забивали в Классико на 6 добавленной минуте (при официальных 3) он не возмущался 😂
Ответ Dan_R
Что-то когда гол забивали в Классико на 6 добавленной минуте (при официальных 3) он не возмущался 😂
Барса забила в конце 4-ой добавленной минуты при трех добавленных.
Смешно, как быстро у фанов Барсы отказывает память:))
Так что по голам вне добавленного времени 1-1.
Рекомендуем