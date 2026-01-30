Родриго извинился за удаление в игре с «Бенфикой»: «Немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Со мной это впервые, я понимаю последствия. «Реал» продолжит бороться за ЛЧ!»

Родриго об удалении с «Бенфикой»: у меня это впервые в «Реале», прошу прощения.

Вингер «Реала» Родриго извинился за свое удаление в матче с «Бенфикой».

Мадридский клуб уступил португальцам (2:4) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

На 7-й добавленной минуте Родриго получил две желтые карточки за споры с главным арбитром Давиде Массой .

«Вчера я немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю.

Меня никогда раньше не удаляли с поля в качестве игрока «Реал Мадрид », и я понимаю последствия. Приношу извинения болельщикам, клубу, моим партнерам по команде и тренеру.

Мы останемся едины и продолжим бороться за эту эмблему и за эту Лигу чемпионов! 🤍» – написал Родриго в своем аккаунте в X.