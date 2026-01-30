Родриго извинился за удаление в игре с «Бенфикой»: «Немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Со мной это впервые, я понимаю последствия. «Реал» продолжит бороться за ЛЧ!»
Родриго об удалении с «Бенфикой»: у меня это впервые в «Реале», прошу прощения.
Вингер «Реала» Родриго извинился за свое удаление в матче с «Бенфикой».
Мадридский клуб уступил португальцам (2:4) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 7-й добавленной минуте Родриго получил две желтые карточки за споры с главным арбитром Давиде Массой.
«Вчера я немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю.
Меня никогда раньше не удаляли с поля в качестве игрока «Реал Мадрид», и я понимаю последствия. Приношу извинения болельщикам, клубу, моим партнерам по команде и тренеру.
Мы останемся едины и продолжим бороться за эту эмблему и за эту Лигу чемпионов! 🤍» – написал Родриго в своем аккаунте в X.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Родриго в X
Реал - единственная команда Ла Лиги, игроки которой получили по итогам почти всего первого круга прошлого сезона 45% карточек за несогласие и разговоры с арбитрами.
У ближайшего клуба в Испании нет и 20%.
Так что с возвращением в реальность.
Спешу напомнить, что Реал с большим отрывом на первом месте не только в Ла Лиге, но и в Европе по количеству ЖК за разговоры и несогласие с арбитрами в Испании.
В процентом соотношении у Реала в прошлом сезоне был установлен рекорд на отрезке 15+ матчей - 45% всех карточек были выданы за разговоры, причем выдали даже Модричу, который на правах капитана задал вопрос:))
Ни у одного клуба, кроме, кажись, МЮ, нет и 20%. У МЮ - 22% было на каком-то отрезке.
ыы
Смешно, как быстро у фанов Барсы отказывает память:))
Так что по голам вне добавленного времени 1-1.