Солари о 3:2 с «Сочи»: «Не со всеми решениями арбитра я согласен. «Спартак» мог забивать больше, есть над чем работать»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари заявил, что согласен не со всеми решениями арбитра Евгения Буланова в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Сочи».

Красно-белые на выезде обыграли сочинцев со счетом 3:2. Буланов назначил пенальти в пользу «Сочи» в концовке матча после просмотра ВАР.

«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру.

Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать.

Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», – сказал Солари.

Молодец. Прибавляй дальше. Всех КБ с победой
Хорошо в этом матче выглядел. Дальше - больше🤝
Сейчас уже ничего не изменить. А так, Солари молодец, трудяга. С победой!
Пабло сегодня не даром признали лучшим игроком матча. Он и действительно был лучшим. И свой гол заслужил полностью.
так и не понял за что ему судья в конце игры желтую выписал...
так и не понял за что ему судья в конце игры желтую выписал...
Так захотел Газпром
Солари - отличный трансфер. Никогда не выключается из работы и борьбы. Разнообразен впереди, отрабатывает сзади. Бонгонду он мощно задвинул на второй план. Куда более интересный, растущий и разнообразный игрок. Явно стремится прогрессировать. Надолго не задержится, но может получится интересный трансфер.
Надо проводить два чемпионата. С ВАР и без. Думаю, какая-нибудь продвинутая бошка,у себя на компе так и делает...и не одна.
