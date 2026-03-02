Солари о 3:2 с «Сочи»: «Не со всеми решениями арбитра я согласен. «Спартак» мог забивать больше, есть над чем работать»

Солари о 3:2 с «Сочи»: я согласен не со всеми решениями арбитра.

Нападающий «Спартака » Пабло Солари заявил, что согласен не со всеми решениями арбитра Евгения Буланова в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Сочи ».

Красно-белые на выезде обыграли сочинцев со счетом 3:2. Буланов назначил пенальти в пользу «Сочи» в концовке матча после просмотра ВАР.

«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру.

Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать.

Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», – сказал Солари.