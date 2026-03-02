  • Спортс
  • Гласнер о пенальти в пользу «МЮ»: «Это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд», возможно. Решение кажется неправильным»
Гласнер о пенальти в пользу «МЮ»: «Это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд», возможно. Решение кажется неправильным»

Гласнер о пенальти в пользу «МЮ»: это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд».

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в матче с «МЮ» (1:2) в 28-м туре АПЛ

На 52-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа придержал Матеуса Кунью на линии штрафной, форвард «МЮ» упал на газон. Главный арбитр матча Крис Кавана назначил пенальти и показал Лакруа красную карточку. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

«Есть несколько разных моментов, которые нужно оценить, но все равно кажется, что это неправильное решение.

Это не пенальти. Возможно, красная карточка за фол за пределами штрафной. Но нарушение начало происходить вне штрафной.

Возможно, это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд», – сказал Гласнер.

Гласнер о пенальти «МЮ»: «Нарушение было за пределами штрафной, фол должен фиксироваться там, где он начинается, а не где заканчивается. Кунья сыграл очень хитро»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
IFAB Football laws and regulations: "If a defender starts holding an attacker outside the penalty area and continues holding inside the penalty area, the referee must award a penalty kick."
Как-то эту неконтролируемо растекающуюся тупость человеческую можно остановить уже?
Ответ kusto
IFAB Football laws and regulations: "If a defender starts holding an attacker outside the penalty area and continues holding inside the penalty area, the referee must award a penalty kick." Как-то эту неконтролируемо растекающуюся тупость человеческую можно остановить уже?
Причём это говорит профессиональный тренер, который в принципе должен знать правила, и уж тем более через сутки, кто-то же должен был подсказать...
Был ещё один снос Куньи и рука заща. Эти бонусы Олд Траффорда подзабыл?
надо было ничего не ставить и кунье ещё жёлтую за симуляцию дать...тогда глас был бы доволен)
Последнее время тренеры проигравших команд рассказывают странные вещи.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
Снова будешь коммент удалять?
Кунья молодец, дотянул до штрафной, виноват только защитник, что не расчитал
