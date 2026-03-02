Гласнер о пенальти в пользу «МЮ»: «Это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд», возможно. Решение кажется неправильным»

Гласнер о пенальти в пользу «МЮ»: это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд».

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в матче с «МЮ » (1:2) в 28-м туре АПЛ .

На 52-й минуте защитник «Кристал Пэлас » Максанс Лакруа придержал Матеуса Кунью на линии штрафной, форвард «МЮ» упал на газон. Главный арбитр матча Крис Кавана назначил пенальти и показал Лакруа красную карточку. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

«Есть несколько разных моментов, которые нужно оценить, но все равно кажется, что это неправильное решение.

Это не пенальти. Возможно, красная карточка за фол за пределами штрафной. Но нарушение начало происходить вне штрафной.

Возможно, это что-то вроде бонуса «Олд Траффорд», – сказал Гласнер.

