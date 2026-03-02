УЕФА признал «расистским и/или дискриминационным» поведение фанатов «Тоттенхэма» на игре с «Айнтрахтом». «Шпоры» получили штраф 30 000 евро и условный запрет на продажу билетов на 1 матч

«Тоттенхэм» наказан за поведение фанатов на матче с «Айнтрахтом».

«Тоттенхэм» получил штраф в 30 000 евро и условный запрет на продажу билетов на один выездной матч.

УЕФА признал «расистским и/или дискриминационным» поведением лондонских болельщиков на игре Лиги чемпионов против «Айнтрахта » 28 января. Встреча проходила в Германии и закончилась победой «шпор» со счетом 2:0.

Запрет действует на испытательный срок до марта 2027 года.

«Тоттенхэм » также оштрафован на 2250 евро за бросание предметов с трибун.