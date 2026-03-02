УЕФА признал «расистским и/или дискриминационным» поведение фанатов «Тоттенхэма» на игре с «Айнтрахтом». «Шпоры» получили штраф 30 000 евро и условный запрет на продажу билетов на 1 матч
«Тоттенхэм» наказан за поведение фанатов на матче с «Айнтрахтом».
«Тоттенхэм» получил штраф в 30 000 евро и условный запрет на продажу билетов на один выездной матч.
УЕФА признал «расистским и/или дискриминационным» поведением лондонских болельщиков на игре Лиги чемпионов против «Айнтрахта» 28 января. Встреча проходила в Германии и закончилась победой «шпор» со счетом 2:0.
Запрет действует на испытательный срок до марта 2027 года.
«Тоттенхэм» также оштрафован на 2250 евро за бросание предметов с трибун.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А еси серьезно, то я не исключаю, что посещаемость у них не сильно упадет, просто на трибунах будут одни мигранты.