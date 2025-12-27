1 мин.

🥳 У Клауса Фишера день рождения – ему 76! А такое он вытворял в 69...

Клаус Фишер – значимая фигура для немецкого футбола. Наверное, он даже заслуживает статуса легенды. И сегодня экс-форварду сборной ФРГ исполнилось 76 лет. Но, мы немного вернемся в прошлые.

Когда Фишер был еще совсем молод (69 лет), его попросили выполнить знаменитый удар «ножницами», которым он славился в годы игровой карьеры. И, представьте себе, он это сделал.

Отметим, что Фишер долгое время работал футбольным экспертом на немецком ТВ. Кто бы из наших мог повторить подобное?

