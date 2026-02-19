Диас о том, что «Бавария» заплатила за него 75 млн евро: «Меня спрашивали об этом еще в день трансфера. Сразу сказал: постараюсь отвечать только игрой. Речь всегда шла о команде»

Диас высказался о том, что «Бавария» заплатила за него 75 млн евро.

Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о стоимости его прошлогоднего трансфера из «Ливерпуля ».

Колумбиец перешел в немецкий клуб за 75 миллионов евро с учетом бонусов.

«Журналист уже в день подписания спросил меня о моей трансферной стоимости. Мол, я один из самых дорогих игроков и так далее. Я тогда сразу сказал: если этот клуб делает на меня ставку, то я постараюсь отвечать только игрой на поле.

Я не собирался оказывать на себя дополнительное давление или говорить себе, что теперь обязан быть лучшим. Нет, речь всегда шла и идет о команде. Я хотел двигаться шаг за шагом, прежде всего освоиться в коллективе, а затем просто делать свою работу. У меня было несколько хороших матчей, и должен сказать, что спустя несколько месяцев я чувствую себя гораздо комфортнее», – сказал Диас.