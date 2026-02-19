  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), упустив преимущество в два мяча. Цолис сравнял на 89-й
10

«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), упустив преимущество в два мяча. Цолис сравнял на 89-й

«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» – 3:3.

«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Брюгге» в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 3:3.

Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хулиан Альварес забил пенальти на 8-й минуте. Адемола Лукман забил в конце первого тайма. 

Рафаэл Нвадике забил на 51-й. Николо Трезольди сравнял счет на 60-й. Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота на 79-й. На 89-й минуте Христос Цолис сумел сравнять счет.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Ян Брейдель
Логотип домашней команды
Брюгге
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+5’
Алекс Баэна
90’
Коке   Кардозо
90’
Молина   Ле Норман
  Цолис
89’
Станкович   Лемарешаль
86’
Сейс   Мейер
86’
Диакон   Кэмпбелл
82’
Саббе   Сике
81’
79’
  Ордоньес
Нвадике
76’
Трезольди   Вермант
76’
66’
Гризманн   Серлот
62’
Лукман   Алекс Баэна
  Трезольди
60’
  Нвадике
51’
48’
Пубиль
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Лукман
Леко
21’
8’
  Альварес
Брюгге
Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Нвадике, Станкович, Диакон, Ванакен, Цолис, Трезольди
Запасные: Рейс, Нильссон, Спилерс, Лемарешаль, Ветлесен, Яккерс, Мейер, Сике, Осуджи, Кэмпбелл, Вермант
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Льоренте, Коке, Гризманн, Лукман, Альварес, Симеоне
Запасные: Ле Норман, Альмада, Мендоса, Серлот, Хименес, Алекс Баэна, Варгас, Кардозо, Муссо, Эскивель, Лангле
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoАтлетико
logoБрюгге
logoХулиан Альварес
logoАдемола Лукман
logoРафаэл Нвадике
logoНиколо Трезольди
logoХоэль Ордоньес
logoХристос Цолис
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Запарил этот Атлетико, может выигрывать только на настрое у топов, чисто команда эмоция, а потом может слить аутсайдеру сразу же в след матче
ахахах) в этом сезоне все кто выигрывает у Барсы потом как минимум пару матчей не могут прийти в себя.. они что душу дьяволу продают ради победы над Барсой?!
Какие же бездари у Атлетико в центре защиты играют, что туда ставят Ганцко и Пубиля

За этого Ле Нормана еще большие деньги отдавали

Смешно, но 40-летний Витцель был бы лучшим ЦЗ команды сейчас
Ответ Vakhore
Какие же бездари у Атлетико в центре защиты играют, что туда ставят Ганцко и Пубиля За этого Ле Нормана еще большие деньги отдавали Смешно, но 40-летний Витцель был бы лучшим ЦЗ команды сейчас
А Барса умудрилась им не забить. Теперь представь какое дно Барса 😁
Брюгге волшебен.
Феерический футбик, класс!
Симеоне надо вернуть автобус и будет любимый счёт 1:0
некогда мастер обороны Симеоне теперь от любой шляпы 3 вынимает
Каррагер негодовал что Ливеру попадется Юве или Атлетико, а теперь может быть Сарай или Брюгге и не факт что они лучше)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
1 минуту назадLive
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
20 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
35 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
35 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
37 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
49 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
49 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
3 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
10 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
54 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем