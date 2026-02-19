Матч окончен
«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), упустив преимущество в два мяча. Цолис сравнял на 89-й
«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» – 3:3.
«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Брюгге» в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 3:3.
Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель».
Хулиан Альварес забил пенальти на 8-й минуте. Адемола Лукман забил в конце первого тайма.
Рафаэл Нвадике забил на 51-й. Николо Трезольди сравнял счет на 60-й. Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота на 79-й. На 89-й минуте Христос Цолис сумел сравнять счет.
За этого Ле Нормана еще большие деньги отдавали
Смешно, но 40-летний Витцель был бы лучшим ЦЗ команды сейчас
Феерический футбик, класс!