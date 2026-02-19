  • Спортс
  • Генич о «Краснодаре»: «Кордобу неплохо бы продать после ЧМ. Саудовская Аравия, «жирный» контракт – окей, купили Даку на его место»
8

Генич о «Краснодаре»: «Кордобу неплохо бы продать после ЧМ. Саудовская Аравия, «жирный» контракт – окей, купили Даку на его место»

Константин Генич предложил «Краснодару» расстаться с Джоном Кордобой.

«На мой взгляд его сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать.

Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт – окей, купили Даку на его место», – сказал комментатор «Матч ТВ» в эфире канала.

«Краснодар» запросил 30 млн евро за Кордобу от «Флуминенсе». Для бразильского клуба это слишком дорого (Globo)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гения решает кого-куда продать и купить Краснодару, кому быть капитаном в Локомотиве, сколько травм будет у Глебова.
У врача давно был этот Наполеон химкинский.?
А давайте Генича продадим... Куда нибудь в африканский Матч тв
С каких пор Генич экспертом стал?
Ответ Дмитрий9779
С каких пор Генич экспертом стал?
а с каких пор нужно быть экспертом, чтобы стать экспертом? Загляните в комментарии. Тут одни профессиональные тренеры, политики, бизнесмены. O tempora, o mores! ) Достаточно считать себя таковым
Ответ Дмитрий9779
С каких пор Генич экспертом стал?
С тех пор когда сказал что в прошлом сезоне Краснодара в тройке не будет
