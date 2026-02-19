Генич о «Краснодаре»: «Кордобу неплохо бы продать после ЧМ. Саудовская Аравия, «жирный» контракт – окей, купили Даку на его место»

Генич о Кордобе: «Краснодару» неплохо бы его продать.

Константин Генич предложил «Краснодару » расстаться с Джоном Кордобой .

«На мой взгляд его сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать.

Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт – окей, купили Даку на его место», – сказал комментатор «Матч ТВ» в эфире канала.

«Краснодар» запросил 30 млн евро за Кордобу от «Флуминенсе». Для бразильского клуба это слишком дорого (Globo)