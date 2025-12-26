Лучшие бомбардиры топ-5 Европы в сезоне. Сравниваем голы игроков в чемпионатах

Transfermarkt продолжает радовать болельщиков инфографикой, пока топовые европейские лиги, за исключением АПЛ, ушли на зимний перерыв.

Эксперты назвали десятку лучших бомбардиров текущего сезона в топ-5 лиг Европы. Первую строчку занял Харри Кейн: за 15 матчей Бундеслиги англичанин наколотил 19 голов. Добавим к этому три ассиста в чемпионате страны, всего во всех турнирах у Харри – 30+3 по «гол+пас».

Эрлинг Холанд в Премьер-лиге тоже забил 19 голов, но норвежцу понадобилось на два матча больше. Звезда «Сити» может обойти Кейна в 2025-м году, 27 декабря «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест».

Всего на один мяч от лидеров отстал Килиан Мбаппе, француз провел в Ла Лиге 18 игр. При этом если смотреть на результаты нападающих во всех турнирах сезона-2025/26, Мбаппе обходит коллег по голевым – пять ассистов француза против четырех у норвежца и трех у англичанина.

Лучшие игроки по голам в топ-5 Европы

Голы в национальных чемпионатах в текущем сезоне

Борьба за «Золотую бутсу» будет очень жаркой.