Лучшие бомбардиры топ-5 Европы в сезоне. Сравниваем голы игроков в чемпионатах

Transfermarkt продолжает радовать болельщиков инфографикой, пока топовые европейские лиги, за исключением АПЛ, ушли на зимний перерыв.

Эксперты назвали десятку лучших бомбардиров текущего сезона в топ-5 лиг Европы. Первую строчку занял Харри Кейн: за 15 матчей Бундеслиги англичанин наколотил 19 голов. Добавим к этому три ассиста в чемпионате страны, всего во всех турнирах у Харри – 30+3 по «гол+пас».

Эрлинг Холанд в Премьер-лиге тоже забил 19 голов, но норвежцу понадобилось на два матча больше. Звезда «Сити» может обойти Кейна в 2025-м году, 27 декабря «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест». 

Всего на один мяч от лидеров отстал Килиан Мбаппе, француз провел в Ла Лиге 18 игр. При этом если смотреть на результаты нападающих во всех турнирах сезона-2025/26, Мбаппе обходит коллег по голевым – пять ассистов француза против четырех у норвежца и трех у англичанина.

Лучшие игроки по голам в топ-5 Европы

Голы в национальных чемпионатах в текущем сезоне

Борьба за «Золотую бутсу» будет очень жаркой.

Клубы
logoХарри Кейн
logoБавария
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoМэйсон Гринвуд
logoМарсель
logoФерран Торрес
logoБарселона
logoИгор Тиаго
logoБрентфорд
logoХоакин Паничелли
logoСтрасбур
logoЭстебан Леполь
logoРенн
logoЙонатан Буркардт
logoАйнтрахт Франкфурт
logoВедат Мурики
logoМальорка