Мостовой на вопрос о «зенитовских экспертах» на ТВ: «Канал принадлежит кому-то питерскому. Меня почему-то отодвинули – наверное, что-то не так сказал про «Зенит»
Александр Мостовой высказался о «зенитовских экспертах» на ТВ.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение на тему футбольных экспертов на телевидении.
– Сейчас идет засилье зенитовских экспертов на ТВ, в интернете. С чем вы это связываете?
– Ну, потому что канал тоже принадлежит питерскому кому-то.
– Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?
– Обязательно. Ну я же был много лет [на ТВ]. Теперь почему-то меня отодвинули.
– Почему?
– А потому, что, наверное, где-то что-то не так сказал про «Зенит».
Хотя все знают, что я родился под Петербургом. Тем более все знают, что я говорю правду. Где-то кому-то что-то не понравилось. Но я спокойно к этому отношусь, – сказал Александр Мостовой.
Правами на трансляцию РПЛ владеет «Матч ТВ». Канал входит в холдинг «Газпром-Медиа».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
откровенно говоря, за все годы существования Матч ТВ я ни разу не слышал критику Зенита и Семака
СМИШНО ДО БОЛЕ
Да несколько человек говорили, что на Матче не принято критиковать Зенит.Вряд ли все они врут.
так и есть...Быстрова задвинули, а он из тех, кто говорит много правды )
Я видел выпуск, где Мостовой и Канчельскис (футболисты, создавшие фон плохих выступлений сборной) критиковали бронзу ЧЕ и четвертьфинал ЧМ, в то время, когда матч тв пропагандировал это как большой успех. Тогда подумал, что это их последний эфир, но нет, не знал, что у них сессионные контракты экспертов.
Даже если Спартак будет продвигать своих экспертов, то уж точно не Мостового, так как он наговорил всякого про Спартак в разы больше чем про Зенит.
И чего он про Спартак такого наговорил? Про тренеров - да, было. И, честно говоря, при всех мемах его про нефутбольных людей, большинство его критики было абсолютно по делу.
Саша, дело не в "Зените" или Санкт-Петербурге, просто ты своим нытьем уже всех достал.
Даже тут заговор против Спартака.
дак ты ж не зенитовский человек, и походка не питерская.
Без шуток про несостоявшегося тренера, Абасклей, нефутбольных людей, как эксперт на ТВ Мостовой был очень даже крут. Видно, что игру понимает здорово, может интересно объяснять детали с позиции игрока высокого уровня. Да и манера речи достаточно приятная. Наряду с Аршавиным, пожалуй, наиболее толковый эксперт из футболистов бывших за всю историю Матча. Можно ещё, пожалуй, Валеру добавить, но тот менее многословен и доброжелателен что ли.
Это шутка? Все его рассуждения сводятся к "здесь вот они сыграли поуже, а здесь пошире" и "я ещё перед матчем говорил, что так будет", ну и в конце добавит что раньше трава была зеленее. Я ещё всегда удивлялся как такой талантливый игрок так ужасно рассуждает о футболе.
Меня Карпин во время Евро приятно удивил. В перерывах тут рисовал стрелочки, кружочки, объяснял, что и кого получается, кто проваливает игру
Просто вероятно какой то благотворительный грант на поддержку психически нездоровых людей закончился и продолжать давать работу сумасшедшему алкоголику уже нет возможности.
Это повод Спартаку сняться с чемпионата
Что то не так сказал про всех,от Спартака тоже отодвинули,так как язык как помело
