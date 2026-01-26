  • Спортс
  • Мостовой на вопрос о «зенитовских экспертах» на ТВ: «Канал принадлежит кому-то питерскому. Меня почему-то отодвинули – наверное, что-то не так сказал про «Зенит»
99

Мостовой на вопрос о «зенитовских экспертах» на ТВ: «Канал принадлежит кому-то питерскому. Меня почему-то отодвинули – наверное, что-то не так сказал про «Зенит»

Александр Мостовой высказался о «зенитовских экспертах» на ТВ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение на тему футбольных экспертов на телевидении.

– Сейчас идет засилье зенитовских экспертов на ТВ, в интернете. С чем вы это связываете?

– Ну, потому что канал тоже принадлежит питерскому кому-то.

– Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?

– Обязательно. Ну я же был много лет [на ТВ]. Теперь почему-то меня отодвинули.

– Почему?

– А потому, что, наверное, где-то что-то не так сказал про «Зенит».

Хотя все знают, что я родился под Петербургом. Тем более все знают, что я говорю правду. Где-то кому-то что-то не понравилось. Но я спокойно к этому отношусь, – сказал Александр Мостовой.

Правами на трансляцию РПЛ владеет «Матч ТВ». Канал входит в холдинг «Газпром-Медиа».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
откровенно говоря, за все годы существования Матч ТВ я ни разу не слышал критику Зенита и Семака
Ответ Дядя ТУРА
откровенно говоря, за все годы существования Матч ТВ я ни разу не слышал критику Зенита и Семака
Комментарий скрыт
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Комментарий скрыт
СМИШНО ДО БОЛЕ
Да несколько человек говорили, что на Матче не принято критиковать Зенит.Вряд ли все они врут.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да несколько человек говорили, что на Матче не принято критиковать Зенит.Вряд ли все они врут.
так и есть...Быстрова задвинули, а он из тех, кто говорит много правды )
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да несколько человек говорили, что на Матче не принято критиковать Зенит.Вряд ли все они врут.
Я видел выпуск, где Мостовой и Канчельскис (футболисты, создавшие фон плохих выступлений сборной) критиковали бронзу ЧЕ и четвертьфинал ЧМ, в то время, когда матч тв пропагандировал это как большой успех. Тогда подумал, что это их последний эфир, но нет, не знал, что у них сессионные контракты экспертов.
Даже если Спартак будет продвигать своих экспертов, то уж точно не Мостового, так как он наговорил всякого про Спартак в разы больше чем про Зенит.
Ответ Евгений Сидоров
Даже если Спартак будет продвигать своих экспертов, то уж точно не Мостового, так как он наговорил всякого про Спартак в разы больше чем про Зенит.
И чего он про Спартак такого наговорил? Про тренеров - да, было. И, честно говоря, при всех мемах его про нефутбольных людей, большинство его критики было абсолютно по делу.
Саша, дело не в "Зените" или Санкт-Петербурге, просто ты своим нытьем уже всех достал.
Даже тут заговор против Спартака.
дак ты ж не зенитовский человек, и походка не питерская.
Без шуток про несостоявшегося тренера, Абасклей, нефутбольных людей, как эксперт на ТВ Мостовой был очень даже крут. Видно, что игру понимает здорово, может интересно объяснять детали с позиции игрока высокого уровня. Да и манера речи достаточно приятная. Наряду с Аршавиным, пожалуй, наиболее толковый эксперт из футболистов бывших за всю историю Матча. Можно ещё, пожалуй, Валеру добавить, но тот менее многословен и доброжелателен что ли.
Ответ Denis_VD
Без шуток про несостоявшегося тренера, Абасклей, нефутбольных людей, как эксперт на ТВ Мостовой был очень даже крут. Видно, что игру понимает здорово, может интересно объяснять детали с позиции игрока высокого уровня. Да и манера речи достаточно приятная. Наряду с Аршавиным, пожалуй, наиболее толковый эксперт из футболистов бывших за всю историю Матча. Можно ещё, пожалуй, Валеру добавить, но тот менее многословен и доброжелателен что ли.
Это шутка? Все его рассуждения сводятся к "здесь вот они сыграли поуже, а здесь пошире" и "я ещё перед матчем говорил, что так будет", ну и в конце добавит что раньше трава была зеленее. Я ещё всегда удивлялся как такой талантливый игрок так ужасно рассуждает о футболе.
Ответ MilBaros
Это шутка? Все его рассуждения сводятся к "здесь вот они сыграли поуже, а здесь пошире" и "я ещё перед матчем говорил, что так будет", ну и в конце добавит что раньше трава была зеленее. Я ещё всегда удивлялся как такой талантливый игрок так ужасно рассуждает о футболе.
Меня Карпин во время Евро приятно удивил. В перерывах тут рисовал стрелочки, кружочки, объяснял, что и кого получается, кто проваливает игру
Просто вероятно какой то благотворительный грант на поддержку психически нездоровых людей закончился и продолжать давать работу сумасшедшему алкоголику уже нет возможности.
Это повод Спартаку сняться с чемпионата
Что то не так сказал про всех,от Спартака тоже отодвинули,так как язык как помело
