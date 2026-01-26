  • Спортс
  • Галактионов про критику от Дзюбы: «Устраивать реалити-шоу не собираемся. Благодарен Артему Сергеевичу за период в «Локо». Когда остается недосказанность, виноват тот, кто постарше»
27

Галактионов про критику от Дзюбы: «Устраивать реалити-шоу не собираемся. Благодарен Артему Сергеевичу за период в «Локо». Когда остается недосказанность, виноват тот, кто постарше»

Михаил Галактионов прокомментировал слова Артема Дзюбы.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил высказывания Артема Дзюба, который он сделал после ухода из клуба.

Форвард «Акрона», в частности, говорил о тренере: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».

– После ухода Дзюба дал интервью, в котором были достаточно резкие выражения. Как бы вы его прокомментировали?

– Все, что было в раздевалке, в коллективе, с моей стороны и останется внутри. Всегда говорил, что есть две стороны, две правды. Вступать в какую-то дискуссию – нет. Устраивать какие-то реалити-шоу мы не собираемся.

Я благодарен Артему Сергеевичу за тот период времени, который у нас был в «Локомотиве». Его личность, харизма и лидерские качества вместе с командой способствовали выходу команды на следующий этап.

Что касается потусторонних вещей, которые были озвучены, какие-то действительно были правдой.

С какими-то вещами его окружение вовремя чуть-чуть не смогло разобраться и расставить все по полочкам. У меня конфликта ни с кем нет. Все, что касается внутреннего решения о попадании или не попадании игрока – это тренерское решение для развития команды в дальнейшем.

Все, что касается нюансов, которые были озвучены в прессе, в этот диалог вступать не собираюсь. За тот отрезок времени только слова благодарности, за то, что было в команде.

– Но вы говорите, что часть в этом интервью была правдивой. Что было правдой?

– Я сейчас не помню, оно слишком длительное. Мы сейчас не будем разбирать это по полочкам. Если мы начнем какие-то моменты разбирать, то уйдем вообще в другую плоскость.

Все моменты, которые были в раздевалке, которые были внутри, они с моей стороны так и останутся внутри. Повторюсь: всегда есть и настоящая, и другая правда.

– Решение оставлять его на скамейке – это было исключительно тренерское решение? Исключительно по-футбольному?

– Исключительно.

Единственный момент… Когда остается недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше и должен быть мудрее. Поэтому эту ситуацию я беру на себя. Тренер должен в этой ситуации определенные нюансы сделать чуть раньше.

Я думал на тот момент времени, что можно было сделать чуть позднее: проговорить с Артемом Сергеевичем, что контракт не будет продлен, и клуб будет двигаться дальше.

Но различные форс-мажоры помешали этому, в том числе, когда мое здоровье не позволило – я оказался на операции сразу после последнего матча. Тогда клуб объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было.

– Было понятно, что контракт не будет продлен задолго до окончания сезона.

– Это вам так кажется.

– Он же не играл.

– И что? У нас сейчас есть игроки, которые получают меньше игровой практики, но они несут в себе определенную пользу для коллектива, они правильно себя позиционируют для команды, для внутреннего микроклимата, для взаимоотношений с тренерским штабом.

Это не означает, что если игрок сегодня в меньшей степени получает игровую практику, клуб не будет его рассматривать дальше.

– Вы не пытались поговорить с Дзюбой после этого интервью?

– Нет, такой возможности не было.

Я думаю, что время все расставит по своим местам. Если диалог состоится, значит, состоится. Вне зависимости от того, что было сказано, для меня обидных ситуаций в отношении к личности нет.

– После этого интервью вы готовы при встрече пожать Дзюбе руку?

– Я никогда в своей жизни с протянутой рукой ни с кем не ходил.

Если обоюдное желание будет от человека, мы найдем точки соприкосновения, чтобы пообщаться. Если желание такого у кого-то не будет, значит, не будет, – сказал Михаил Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» на YouTube
Михалыч - молодец! Мудро поступил,не стал соревноваться с Дзюбой в метании кое-чего.А про Дзюбу все понятно давно.Все клубы, из которых он ушел, стали плохие, в том числе тренеры, с которыми работал.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Михалыч - молодец! Мудро поступил,не стал соревноваться с Дзюбой в метании кое-чего.А про Дзюбу все понятно давно.Все клубы, из которых он ушел, стали плохие, в том числе тренеры, с которыми работал.
Не Михалыч, а Михаил Михайлович, не путайте
Ответ Гамарджоба Генацвале
Михалыч - молодец! Мудро поступил,не стал соревноваться с Дзюбой в метании кое-чего.А про Дзюбу все понятно давно.Все клубы, из которых он ушел, стали плохие, в том числе тренеры, с которыми работал.
В метании бисера
Дзюба довольно не приятный человек
Ответ Рубин2003
Дзюба довольно не приятный человек
..»неприятный».
Ответ ERNST
..»неприятный».
На Дзюбу правила русского языка не распространяются)
Ответ взрослого мужчины а не.....
Ответ Дмитрий Томилов
Ответ взрослого мужчины а не.....
дзюбы
Достойно ответил, поскольку интеллект на другом уровне, чем у игрочишки. Печально правда не то, что у Дзюбы уровень развития низкий, а то что человек гнилой.
Дзюба удивительно тупой человек ( В. Уткин)
Дзюба наверное выходит такой из ресторана: поваришка мертвый, официант неуверенный, бармен криворукий!
Ответ Spaten
Дзюба наверное выходит такой из ресторана: поваришка мертвый, официант неуверенный, бармен криворукий!
Из дома: женишка слабенькая, детишки посредственные, родителишки и получше бывают
Даже безотносительно репутации Дзюбы... я только по одному факту сужу: летом 23-го, когда шла подготовка к сезону, Дзюба со Слуцким снимался в дебильных блогах на Ютуб.
И Михалыч об этом идиотизме ни слова не высказал. А все равно оказался плохим.
Ушатал Артема несколькими абзацами, у того будет бомбить теперь годами. Уверен, совсем скоро начнет играть в всепрощающего Д’Артаньяна, как было с Карпиным.
Как он тонко приложил Дзюбиньо🤣👍
Мне вот интересно, кто в своё время решил из Дзюбы лепить кумира. "Дзюбомания", статьи всякие, какой молодец. Гнилой же тип
Ответ gRai
Мне вот интересно, кто в своё время решил из Дзюбы лепить кумира. "Дзюбомания", статьи всякие, какой молодец. Гнилой же тип
PR-менеджер Дзюбы или он сам)
Ответ gRai
Мне вот интересно, кто в своё время решил из Дзюбы лепить кумира. "Дзюбомания", статьи всякие, какой молодец. Гнилой же тип
зенит
