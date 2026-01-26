  • Спортс
Франция не намерена бойкотировать ЧМ, заявил глава FFF: «Не смешивать политику и спорт – моя принципиальная позиция»

Федерация футбола Франции не намерена бойкотировать ЧМ-2026.

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном бойкоте чемпионата мира из-за политики США.

«Я придерживаюсь принципиальной позиции не смешивать политику и спорт. Спорт – это место, где все люди, независимо от их происхождения, религии или убеждений, могут собраться вместе.

Конечно, мы несем ответственность за то, чтобы внимательно следить за меняющейся международной ситуацией. Но сегодня Федерация футбола Франции абсолютно не намерена бойкотировать чемпионат мира в Соединенных Штатах», – заявил Диалло в интервью Ouest France.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
logoЧМ-2026
Филипп Диалло
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
Политика
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрите, когда окна у Франции свободны. Предложим товарищеский матч, раз уж парни готовы
Ответ Александр Алексеев
Посмотрите, когда окна у Франции свободны. Предложим товарищеский матч, раз уж парни готовы
Если что, то могут назваться сборной Африки.
Ответ Александр Алексеев
Посмотрите, когда окна у Франции свободны. Предложим товарищеский матч, раз уж парни готовы
"Это другое, вы не понимаете"
«Я придерживаюсь принципиальной позиции не смешивать политику и спорт. Если, конечно, речь не про русских, это другое», — добавил Филипп Диалло.
Если это принципиальная позиция, ждём от FFF заявлений о необходимости вернуть российскую сборную и клубы к международным соревнованиям. Есть вопросы по безопасности проведения матчей в РФ - переносите их на нейтральное поле.
Иначе чего стоят принципы, если они в одних случаях работают, в других нет?
Ответ Dmitry Orlov
Если это принципиальная позиция, ждём от FFF заявлений о необходимости вернуть российскую сборную и клубы к международным соревнованиям. Есть вопросы по безопасности проведения матчей в РФ - переносите их на нейтральное поле. Иначе чего стоят принципы, если они в одних случаях работают, в других нет?
Не возвращать российские клубы и сборные тоже является их принципиальной позицией)))))
Ответ viktorpavlov70
Не возвращать российские клубы и сборные тоже является их принципиальной позицией)))))
Она плохо сочетается с принципиальной позицией "не смешивать политику и спорт. Спорт – это место, где все люди, независимо от их происхождения, религии или убеждений, могут собраться вместе."

Где-то принципы дают сбой.
Лицемерие на лицемерии и лицемерием погоняй
Ну да, ну да🤣🤣🤣
Постоянные разговоры о расизме, гомофобии, сексизме, насилии, различные акции на футболе, призывы игроков голосовать против Ле Пен - это так они принципиально не смешивают политику и спорт.
европейцы свои принципы показывают когда удобно ) забавная позиция (лицемерная)
Классика европейского лицемерия
