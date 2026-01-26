Франция не намерена бойкотировать ЧМ, заявил глава FFF: «Не смешивать политику и спорт – моя принципиальная позиция»

Федерация футбола Франции не намерена бойкотировать ЧМ-2026.

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном бойкоте чемпионата мира из-за политики США.

«Я придерживаюсь принципиальной позиции не смешивать политику и спорт. Спорт – это место, где все люди, независимо от их происхождения, религии или убеждений, могут собраться вместе.

Конечно, мы несем ответственность за то, чтобы внимательно следить за меняющейся международной ситуацией. Но сегодня Федерация футбола Франции абсолютно не намерена бойкотировать чемпионат мира в Соединенных Штатах», – заявил Диалло в интервью Ouest France.