Франция не намерена бойкотировать ЧМ, заявил глава FFF: «Не смешивать политику и спорт – моя принципиальная позиция»
Федерация футбола Франции не намерена бойкотировать ЧМ-2026.
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном бойкоте чемпионата мира из-за политики США.
«Я придерживаюсь принципиальной позиции не смешивать политику и спорт. Спорт – это место, где все люди, независимо от их происхождения, религии или убеждений, могут собраться вместе.
Конечно, мы несем ответственность за то, чтобы внимательно следить за меняющейся международной ситуацией. Но сегодня Федерация футбола Франции абсолютно не намерена бойкотировать чемпионат мира в Соединенных Штатах», – заявил Диалло в интервью Ouest France.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25607 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Иначе чего стоят принципы, если они в одних случаях работают, в других нет?
Где-то принципы дают сбой.