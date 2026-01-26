  • Спортс
  • Руни про «МЮ» Кэррика: «Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме. Заслуженная победа над «Арсеналом»
Руни про «МЮ» Кэррика: «Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме. Заслуженная победа над «Арсеналом»

Уэйн Руни назвал заслуженной победу «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил победу команды Майкла Кэррика над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура АПЛ, который прошел 25 января.

«Изменения в «Манчестер Юнайтед» за два матча невероятны. Майкл и его тренерский штаб заслуживают большой похвалы. Они привили игрокам правильный настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего, честно говоря, не было при Рубене Амориме.

Команда верила в победу над «Арсеналом». Манкунианцы не создали много моментов, но всегда чувствовалось, что они хорошо контролируют игру.

«Арсенал» хорошо начал матч, но «Манчестер Юнайтед» великолепно отреагировал, когда пропустил. Заслуженная победа», – сказал Уэйн Руни.

«МЮ» Кэррика взял 2-й топ-матч подряд. Как убрали «Арсенал»: разбор Лукомского и Палагина

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
А почему Арсеналу разрешают блокировать вратаря соперника всеми телами при стандартах? Это же нарушение правил футбола – вратарь лишен возможности играть и выполнять свои функции. Ему просто не дают двигаться.

АПЛ и ФИФА нужно придумать новое правило – не мешать вратарю свободно перемещаться во время стандартов.
Ответ dmx9g6sk4p
А почему Арсеналу разрешают блокировать вратаря соперника всеми телами при стандартах? Это же нарушение правил футбола – вратарь лишен возможности играть и выполнять свои функции. Ему просто не дают двигаться. АПЛ и ФИФА нужно придумать новое правило – не мешать вратарю свободно перемещаться во время стандартов.
Арсенал и Сити давно так играют, у них абонемент на это в АПЛ
Ответ dmx9g6sk4p
А почему Арсеналу разрешают блокировать вратаря соперника всеми телами при стандартах? Это же нарушение правил футбола – вратарь лишен возможности играть и выполнять свои функции. Ему просто не дают двигаться. АПЛ и ФИФА нужно придумать новое правило – не мешать вратарю свободно перемещаться во время стандартов.
Футбол - контактная игра. Руками толкать нельзя. А корпусом бороться за позицию можно.Таков этот вид спорта..
Ну хоть кто-то из ветеранов МЮ начал хвалить Кэррика и команду
Функционалку все-таки Аморим заложил.
Кэррик добавил эмоций, дальше посмотрим что будет.
Ответ wxvnpc5psr
Функционалку все-таки Аморим заложил. Кэррик добавил эмоций, дальше посмотрим что будет.
Пусть тогда идет работать специалистом по ОФП.
Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме

А аморим и его штаб, чем занимались как не промывкой мозгов футболистам, о том за какой великий клуб играют, что нужно на поле умирать, биться, и придерживаться стандартов? Каждый день одно и тоже, а толку было почти ноль. Поменяли водилу, тактику, и вуа ля, сами бегают сами бьются.
Руни фигни не скажет
