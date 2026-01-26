Руни про «МЮ» Кэррика: «Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме. Заслуженная победа над «Арсеналом»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил победу команды Майкла Кэррика над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура АПЛ, который прошел 25 января.
«Изменения в «Манчестер Юнайтед» за два матча невероятны. Майкл и его тренерский штаб заслуживают большой похвалы. Они привили игрокам правильный настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего, честно говоря, не было при Рубене Амориме.
Команда верила в победу над «Арсеналом». Манкунианцы не создали много моментов, но всегда чувствовалось, что они хорошо контролируют игру.
«Арсенал» хорошо начал матч, но «Манчестер Юнайтед» великолепно отреагировал, когда пропустил. Заслуженная победа», – сказал Уэйн Руни.
АПЛ и ФИФА нужно придумать новое правило – не мешать вратарю свободно перемещаться во время стандартов.
Кэррик добавил эмоций, дальше посмотрим что будет.
А аморим и его штаб, чем занимались как не промывкой мозгов футболистам, о том за какой великий клуб играют, что нужно на поле умирать, биться, и придерживаться стандартов? Каждый день одно и тоже, а толку было почти ноль. Поменяли водилу, тактику, и вуа ля, сами бегают сами бьются.