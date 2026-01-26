Руни про «МЮ» Кэррика: «Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме. Заслуженная победа над «Арсеналом»

Уэйн Руни назвал заслуженной победу «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил победу команды Майкла Кэррика над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура АПЛ , который прошел 25 января.

«Изменения в «Манчестер Юнайтед » за два матча невероятны. Майкл и его тренерский штаб заслуживают большой похвалы. Они привили игрокам правильный настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего, честно говоря, не было при Рубене Амориме .

Команда верила в победу над «Арсеналом». Манкунианцы не создали много моментов, но всегда чувствовалось, что они хорошо контролируют игру.

«Арсенал» хорошо начал матч, но «Манчестер Юнайтед» великолепно отреагировал, когда пропустил. Заслуженная победа», – сказал Уэйн Руни .

