Агкацев о Сафонове: «Мотя просил позвонить ему, чтобы разделить радость чемпионства «Краснодара». Он набрал мне после финала ЛЧ – был плохой интернет, но я сделал скриншот с медалью»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью Спортсу’’ рассказал об отношениях с Матвеем Сафоновым.
Экс-голкипер «быков» летом 2024 года перешел в «ПСЖ».
– Помнишь, как познакомился с Сафоновым?
– В академии мы общались не очень близко – перекидывались парой фраз. Теснее стали общаться, когда я закрепился в главной команде.
– Ты позвонил Сафонову сразу после чемпионства – кажется, это знак большой дружбы.
– За день до матча с «Динамо» Мотя пожелал удачи: «Позвонишь мне по видеосвязи, чтобы я разделил с вами эту радость». Как-то я об этом не забыл – и с пьедестала набрал. Он бедный ехал на финал Кубка Франции – кажется, в автобусе «ПСЖ» никто не понял криков из его телефона.
Вообще Мотя – пророк. За день до домашней игры с «Зенитом» в прошлом сезоне написал: «Я ни разу не обыграл «Зенит». По-любому дело во мне, завтра точно выиграете». Мы выиграли 2:0, я ему тоже из раздевалки звонил.
– Обратный звонок был?
– Да, Мотя набирал после финала Лиги чемпионов. У меня очень плохо работал интернет, но смог сделать скриншот с медалью, – сказал Агкацев.
«После чемпионства сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Интервью Станислава Агкацева