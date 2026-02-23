  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агкацев о Сафонове: «Мотя просил позвонить ему, чтобы разделить радость чемпионства «Краснодара». Он набрал мне после финала ЛЧ – был плохой интернет, но я сделал скриншот с медалью»
3

Агкацев о Сафонове: «Мотя просил позвонить ему, чтобы разделить радость чемпионства «Краснодара». Он набрал мне после финала ЛЧ – был плохой интернет, но я сделал скриншот с медалью»

Агкацев о Сафонове: звонил ему после чемпионства, он мне – после финала ЛЧ.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью Спортсу’’ рассказал об отношениях с Матвеем Сафоновым.

Экс-голкипер «быков» летом 2024 года перешел в «ПСЖ».

– Помнишь, как познакомился с Сафоновым?

– В академии мы общались не очень близко – перекидывались парой фраз. Теснее стали общаться, когда я закрепился в главной команде.

– Ты позвонил Сафонову сразу после чемпионства – кажется, это знак большой дружбы.

– За день до матча с «Динамо» Мотя пожелал удачи: «Позвонишь мне по видеосвязи, чтобы я разделил с вами эту радость». Как-то я об этом не забыл – и с пьедестала набрал. Он бедный ехал на финал Кубка Франции – кажется, в автобусе «ПСЖ» никто не понял криков из его телефона. 

Вообще Мотя – пророк. За день до домашней игры с «Зенитом» в прошлом сезоне написал: «Я ни разу не обыграл «Зенит». По-любому дело во мне, завтра точно выиграете». Мы выиграли 2:0, я ему тоже из раздевалки звонил.

– Обратный звонок был?

– Да, Мотя набирал после финала Лиги чемпионов. У меня очень плохо работал интернет, но смог сделать скриншот с медалью, – сказал Агкацев.

«После чемпионства сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Интервью Станислава Агкацева

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17102 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСтанислав Агкацев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗенит
logoСпортс
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoКубок Франции
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"он говорил мне клади трубку, а я говорил что только после него" ... ))
почему он бедный?? из за жены!
Пара отличных вратарей в кои то веке из одного клуба , кто там рулит вратарями в Краснодаре ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агкацев о вывихе пальца с «Махачкалой»: «Мог сделать операцию, но гарантий не дали. Был бы ровный палец для эстетики, мне это не сильно нужно. Мне сделали перчатки со сдвоенным пальцем, удобно»
23 февраля, 17:11
Агкацев о вратарях: «Песьяков очень классно играет ногами, практически любую передачу сделать может. В мире топ-1 – Райя»
23 февраля, 12:35
Агкацев хотел покинуть «Краснодар» в сезоне-2023/24: «Потом сложился идеальный расклад: Сафонов уехал и выиграл все, а я остался, и мы стали чемпионами. Сказка какая-то»
23 февраля, 11:01
Агкацев о праздновании чемпионства «Краснодара»: «На пьедестале сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Он очень крепко, по-отечески, обнял»
23 февраля, 09:48
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
17 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
28 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
41 минуту назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
2 минуты назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
5 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
23 минуты назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
23 минуты назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
38 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
51 минуту назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем