36

Генич о словах про травмы Глебова: «Я бы все равно сказал – может, с корректировкой. Если так цепляют мои слова, могу собой гордиться. Кириллу приношу извинения»

Генич о словах про травмы Глебова: Кириллу приношу извинения.

Комментатор Константин Генич извинился перед хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым.

Ранее комментатор в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

Позже Генич рассказал о том, как столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь». 

– Спустя время – ты бы поступил иначе?

– Нет. Все равно бы сказал. Немного, может быть, с корректировкой. Можно было иначе сформулировать. За это я поплатился. 

Честно говоря, уже боюсь на эту тему что-то говорить, поэтому то, что было неделю назад, остается там. Все. Этот вопрос мы закрыли. Мы пообщались с футбольным клубом ЦСКА.

– Полюбовно?

– Ну, я бы не сказал.

– Они тоже напряглись?

– Очень сильно. Я думаю, вообще вся эта история, реакция как бы и пошла сначала оттуда. Потом чуть попытались потушить. Мне так кажется.

Короче, если прислушиваются и так цепляют мои слова, я могу, во-первых, собой гордиться, а во-вторых, тщательнее и внимательнее формулировать то, что я хочу рассказать.

Я поступил безответственно, затронув щекотливую тему. Я как будто набросил.

Основная претензия была такая: «Как теперь молодому парню, его родителям, родственникам, его девушке на все это реагировать?» Ну слушайте, футбол – это тоже возможность и история того, как справляться с давлением. Это входит в стоимость билета.

Поэтому, ну, Кириллу приношу свои извинения. Дальше эту тему развивать не имею никакого желания, – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Фанаты ЦСКА против Генича! Дал инсайд, что Глебова ждут большие проблемы с травмами

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoКонстантин Генич
logoКирилл Глебов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Гордиться тем что ты грязный журналист. О времена, о нравы
Необучаемый. Ему сколько уже, полтинник? А он всё пытается хайпануть как-то, мнит себя Уткиным, но потом закрывает комментарии и играет в обиженку инфантил
Наши микрофонные примадонны даже после извинений продолжают делать то из-за чего извинялись. А когда их задевают они тут же вспоминают про неприкосновенность личной жизни.
Ребята, вы публичные люди. И когда вы открывайте рот на кого-то надо знать, что вам могут ответить. Так же публично.
Ответ Amalfitano
Наши микрофонные примадонны даже после извинений продолжают делать то из-за чего извинялись. А когда их задевают они тут же вспоминают про неприкосновенность личной жизни. Ребята, вы публичные люди. И когда вы открывайте рот на кого-то надо знать, что вам могут ответить. Так же публично.
Только разница в том, что Генич никого не оскорблял.
Генич даже сейчас умудрился съязвить, но хотя бы извинился наконец-то
А ведь всего лишь можно было сразу извиниться, признать, что наболтал лишнего и всё бы на этом и закончилось
Генич - пожалуй, самый глупый и необразованный комментатор из всего их сброда на Матч тв
Ответ ACMaks1899
Генич - пожалуй, самый глупый и необразованный комментатор из всего их сброда на Матч тв
По моему Шняка по необразованности и глупости всех обгоняет.
Но Генич стабильно второй )
Ответ LoveGreguar
По моему Шняка по необразованности и глупости всех обгоняет. Но Генич стабильно второй )
Есть ещё Орлов, самый предвзятый комментатор и соответственно лживый.
А потом эти Геничи и Журавели искренне удивляются, почему футболисты не хотят давать им интервью
У Генича смотрю кукуха неслабо поехала.
Тут давиче глянул коммент.шоу в мафию играли. Так там Генич такого исполнял. Гляньте, не пожалеете. Даже Баженов с него офигевал.

Капризное, неуравновешенное, великовозрастное дитя. Бедная жена.
Генич: «я бы все равно сказал»
Болельщики ЦСКА: «Мы тебя все равно дружно ## ### отправляем, и не возвращайся»
Бездарь как в футболе не реализовавший себя, так и журналист, фу!
