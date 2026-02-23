Фофана о слезах после вылета из Кубка лиги: «Это сильно меня задело. У меня до сих пор нет трофея с «Челси», хочу выиграть в этом году»
Фофана о вылете из Кубка лиги: хочу выиграть трофей с «Челси» в этом году.
Защитник «Челси» Уэсли Фофана рассказал, почему расплакался, когда «Челси» выбыл из Кубка английской лиги.
«Синие» уступили «Арсеналу» (2:3, 0:1) в полуфинале.
«Это сильно меня задело. Я до сих пор не выиграл ни одного трофея с «Челси». Мои партнеры по команде завоевывали трофеи, но я не принимал в этом участия.
Это задело меня, потому что я хочу выиграть трофей в этом году», – сказал Фофана в интервью Téléfoot.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GFFN
Так сам Фофана и помогает то не выигрывать трофеи
Фофана помог нам красной карточкой
🤦 ну что за…
Вот уж действительно "фофан" - на блатном жаргоне очень глупый человек..
Был ,последний шанс выиграть кубок, хотя стоп ✋️, есть ещё следующий сезон ,в кубке лиге
