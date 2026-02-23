🎥 Игроки «Тоттенхэма» уже игнорируют Тудора. Показательный эпизод из матча с «Арсеналом»

Дебют Игора Тудора на посту главного тренера «Тоттенхэма» не удался: в 27-м туре АПЛ его подопечные со счетом 1:4 уступили в северолондонском дерби на домашней арене.

Единственный мяч «шпор» забил Рандаль Коло-Муани , еще один гол француза не был засчитан. Последний раз нападающий забивал в рамках чемпионата в мае 2025-го, тогда он еще выступал за «Ювентус». Его тренером тогда был Тудор.

А хорватский специалист, кажется, понял, что в Лондоне ему будет тяжко. В одном из эпизодов тренер, размахивая руками, призывал Микки ван де Вена подняться выше и подключиться к прессингу.

Защитник на тренерскую установку никак не отреагировал. Тудор опустил руки.

Тренер осознает , что сложности есть:

«Я понял, что нам нужно серьезно работать. Сейчас, на данный момент, у команды множество проблем. Единственное, что нужно делать, – это работать на тренировках изо дня в день и быть скромными. Мы должны быть более агрессивными, более компактными. Это главное».

Как видите эпизод с Ван де Веном вы?