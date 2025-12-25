Топ-20 клубов с самыми дорогими составами в мире. Семь команд перевалили за миллиард 💸

Последнее в 2025-м обновление рыночных стоимостей игроков топ-5 Европы от Transfermarkt определило тройку самых дорогих футболистов планеты: Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – каждый стоит 200 млн евро.

Теперь портал назвал топ-20 клубов с самыми дорогостоящими составами в мире. Первое место за «Мадридом»: суммарная стоимость всех футболистов «королевского клуба» оценивается в 1,38 млрд евро. В топ-15 самых дорогих игроков планеты у «сливочных» наибольшее представительство – Джуд Беллингем, Винисиус, Федерико Вальверде и, разумеется, Мбаппе.

Состав «Арсенала», расположившегося на второй строчке, Transfermarkt оценивает в 1,29 млрд евро. Самые дорогие «активы» «канониров» – Букайо Сака и Деклан Райс. Третье место рейтинга разделили клубы с составами за 1,19 млрд евро, речь о «ПСЖ» и «Ман Сити».

Примечательно, что в рейтинг самых дорогих игроков планеты не попали представители Серии А, но в топе по клубам итальянские команды все же появились: «Интер», «Ювентус» и «Наполи» расположились во второй части таблицы. В рейтинге предсказуемо доминируют представители АПЛ.

Топ-20 клубов с самыми дорогостоящими составами в мире

Кто удивил?