«Барса» после 0:4 с «Атлетико»: «Ничего еще не решено. Сложно, но не невозможно»

«Барса» после 0:4 с «Атлетико»: ничего еще не решено.

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала послание о противостоянии с «Атлетико » после 0:4 в пером полуфинале Кубка Испании. «Ничего еще не решено. Будет сложно, но не невозможно», – говорится в посте. Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 3 марта.