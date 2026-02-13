25

«Барса» после 0:4 с «Атлетико»: «Ничего еще не решено. Сложно, но не невозможно»

«Барса» после 0:4 с «Атлетико»: ничего еще не решено.

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала послание о противостоянии с «Атлетико» после 0:4 в пером полуфинале Кубка Испании. 

«Ничего еще не решено. Будет сложно, но не невозможно», – говорится в посте. 

Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 3 марта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Барселоны»
Тем интереснее будет ответный матч, Барса бросится в атаку с первых минут, если получится забить, то далее непредсказуемо.
Невозможное возможно, у Барселоны при Флике 11 камбэков
С такой обороной сложно на что-то рассчитывать. Голы пропускаются с пугающей легкой наивностью. Как в кубке, так и в ЛЧ. В атаке команда хорошА, но эти усилия множатся на ноль с авантюрной манерой оборонительных действий. Единственный шанс на титул - ЛаЛига. Что не отменяет того, что со вчерашним арбитром у Барсы всегда беда.
Вообще-то, сейчас, надо одолеть Жирону в понедельник. До ответки еще куча времени, и идти шаг за шагом и все возможно. Пока что.
Трудно - не значит невозможно. Это значит просто что трудно.
Барса забила этому же Атлетико год назад 4 за 25 минут и мне пытаются втереть что 90 минут не хватит для ремонтады…
Ответ sqynpcmf7w
Барса забила этому же Атлетико год назад 4 за 25 минут и мне пытаются втереть что 90 минут не хватит для ремонтады…
С такой обороной? Проблема в том, что не хватит именно разницы. Барса способна забить хоть 6, но она не сможет не пропустить и обеспечить разницу в 4 мяча. Ещё Гарсии не будет.
Ответ Budabuda
С такой обороной? Проблема в том, что не хватит именно разницы. Барса способна забить хоть 6, но она не сможет не пропустить и обеспечить разницу в 4 мяча. Ещё Гарсии не будет.
"Ещё Гарсии не будет" Это как раз и может помочь.
Если после ответки Атлетико не выйдет в финал то Симеоне должен уйти
Одни заряжены как пробка от шампанского, другие на чиле на расслабоне.
Шансы не нулевые…примерно 2-3%…
главное не дайте им забить 6))
Рекомендуем