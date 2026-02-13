Черчесов о Дзюбе: «Очень глубокий парень, хотя его воспринимают как шутника и балагура. Тренеру нужно понять его, принять, нацелить – тогда получишь настоящего Артема»

Черчесов о Дзюбе: очень глубокий парень, хотя его воспринимают как балагура.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов заявил, что форварда «Акрона » Артема Дзюбу часто воспринимают неправильно.

– Не хватало вам в последних командах такого харизматика, как Дзюба?

– В каждой команде есть свои лидеры, но Дзюба – это отдельная тема. У нас долгая история с ним – уже в 18 лет Артем играл у меня в «Спартаке». Его воспринимают как шутника, балагура, а на самом деле Дзюба – очень глубокий парень.

Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… И отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Дальше он уже сам идет туда, куда надо, без лишних разговоров. Если у кого-то это получается – он имеет игрока. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого. Человек год у нас не был, но моей задачей было не списать его, а найти ответы на вопросы, о которых говорю. И я получил их у более умных людей, чем сам, – заявил Черчесов.