  • Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: «Воюет полмира, но щемят только нас. Слежу только за русскими фамилиями в списках медалистов. Кровь есть кровь, школа есть школа!»
59

Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: «Воюет полмира, но щемят только нас. Слежу только за русскими фамилиями в списках медалистов. Кровь есть кровь, школа есть школа!»

Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: воюет полмира, но щемят только нас.

Елена Максимова, невеста полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, выразила сожаление в связи с недопуском России на Олимпийские игры. 

«В этом году я крайне сентиментальна, и новости о наших спортсменах на Олимпиаде периодически наворачивают скупую слезу на глаз!

С самого детства я смотрела Олимпиаду, причем никто из моей семьи никогда не интересовался никаким видом спорта, но вот Олимпиады и разные чемпионаты мы смотрели всегда. Не могу отряхнуться от чувства, что России нет и всего лишь 13 (?) спортсменов допустили под нейтральным флагом.

Больше не смотрю. Единственное, за чем я слежу, так это за русскими фамилиями в списках медалистов. И можете говорить что угодно, но кровь есть кровь, школа есть школа и талант есть талант! В том числе и медалисты из Голландии с русскими тренерами.

В общем, очень печально, что Россию так щемят. Не буду напоминать, что воюет полмира, но щемят только нас :)

Хочется обнять всех спортсменов, которые живут своей карьерой, своим талантом, творят чудеса на льду, снегу и т. п. Да и вообще в любых видах спорта! Лучи поддержки в космос отправила», — написала невеста Миранчука.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жена российского футболиста, которому огненный оклад отвалили в стране "заклятого врага", рассуждает об ущемлениях, причем "нас", себя тоже имеет ввиду?) ну диво ж дивное)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Жена российского футболиста, которому огненный оклад отвалили в стране "заклятого врага", рассуждает об ущемлениях, причем "нас", себя тоже имеет ввиду?) ну диво ж дивное)
Из-за тебя пришлось три раза перечитать этот опус, но про врагов я так и не нашёл. ну диво ж дивное)
Ответ Сэр Шурф
Из-за тебя пришлось три раза перечитать этот опус, но про врагов я так и не нашёл. ну диво ж дивное)
Так и я нигде не написал, что конкретно она про врагов говорила, ну люто ж лютое)
все эти русские фамилии в списках медалистов - рожденные в других странах спортсмены. единственное, что их роднит с россией - это их родители, уехавшие отсюда в страны первого мира в 90ые.

почему людям не хватает мозгов заткнуться и не позориться, приписывая нам заслуги граждан других стран?
Ответ AltHurrep
все эти русские фамилии в списках медалистов - рожденные в других странах спортсмены. единственное, что их роднит с россией - это их родители, уехавшие отсюда в страны первого мира в 90ые. почему людям не хватает мозгов заткнуться и не позориться, приписывая нам заслуги граждан других стран?
Ну дайте же людям погордиться хоть чем-нибудь!
Невесте наверное очень тяжело жить в стране врага, пусть ходит считает соплемеников)
Вот такой стал странный, корявый и перепутанный мир. Это печально
Ответ Иван Егурнов
Вот такой стал странный, корявый и перепутанный мир. Это печально
Всегда и был такой. Железный занавес забыли 😊 нашу Олимпиаду-80 тоже бойкотировали. Ничего нового. Странным, скорее, это потепление было. Зимняя олимпиада наша, а ЧМ - вообще чудо из чудес.
Ответ Светлана Агейкина
Всегда и был такой. Железный занавес забыли 😊 нашу Олимпиаду-80 тоже бойкотировали. Ничего нового. Странным, скорее, это потепление было. Зимняя олимпиада наша, а ЧМ - вообще чудо из чудес.
Железный занавес - это как раз просто и понятно. Мир поделён надвое. НАТО и Варшавский блок. Две понятные идеологии и системы. Ну и между ними серенькая зона из всяких там второстепенных игроков.

А теперь что?..
Многоточие - щемит в душе тоска.mp3
Это да, Олимпиады и Чемпионаты мира превращаются в Чемпионаты России! Просто за разные страны выступает много русских.
Тем временем русские фамилии в списке медалистов:
Джафар Зухрабов, Мастурбек Сухробов, Иосиф Гольдман, Виктор Ли
Комментарий удален модератором
Ответ Konservator
Комментарий удален модератором
Самый забавный от вас это аргумент, что дольше ВОВ длится, Вьетнамская, Югославская, Афганская(в которой что то штаты 20 лет делали, ла и СССР) они все уже больше, Югославская война так вообще захватила и устроила бойню практически в Южной Европе
Ответ Konservator
Комментарий удален модератором
Как это отменяет факт, что воюет полмира? Или теперь дисквы будут по подсчётам - если перебили меньше 50 000, пусть участвуют, если больше - дисква. Так?
Что ее мнению русские фамилии ? Болгарин Иванов или серб Павлович имеют русские фамилии ?
Правильно рассуждает,Алекс обязан на ней женится
Рекомендуем