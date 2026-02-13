Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: «Воюет полмира, но щемят только нас. Слежу только за русскими фамилиями в списках медалистов. Кровь есть кровь, школа есть школа!»

Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: воюет полмира, но щемят только нас.

Елена Максимова, невеста полузащитника «Атланты » Алексея Миранчука , выразила сожаление в связи с недопуском России на Олимпийские игры.

«В этом году я крайне сентиментальна, и новости о наших спортсменах на Олимпиаде периодически наворачивают скупую слезу на глаз!

С самого детства я смотрела Олимпиаду, причем никто из моей семьи никогда не интересовался никаким видом спорта, но вот Олимпиады и разные чемпионаты мы смотрели всегда. Не могу отряхнуться от чувства, что России нет и всего лишь 13 (?) спортсменов допустили под нейтральным флагом.

Больше не смотрю. Единственное, за чем я слежу, так это за русскими фамилиями в списках медалистов. И можете говорить что угодно, но кровь есть кровь, школа есть школа и талант есть талант! В том числе и медалисты из Голландии с русскими тренерами.

В общем, очень печально, что Россию так щемят. Не буду напоминать, что воюет полмира, но щемят только нас :)

Хочется обнять всех спортсменов, которые живут своей карьерой, своим талантом, творят чудеса на льду, снегу и т. п. Да и вообще в любых видах спорта! Лучи поддержки в космос отправила», — написала невеста Миранчука.