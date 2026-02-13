40

FA начала разбирательство из-за слов Родри про судейство в матче с «Тоттенхэмом»

Родри предъявлены обвинения из-за слов про судейство в матче с «Тоттенхэмом».

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство из-за слов Родри о судействе, сделанных после матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:2). 

Испанец остался недоволен тем, что гол форварда «шпор» Доминика Соланке был засчитан: «Чистый фол. «Ман Сити» слишком часто побеждал, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но судья должен работать нейтрально». 

Родри предъявлены обвинения в «ненадлежащем поведении» за комментарии, которые «подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча».

У него есть время до 18 февраля, чтобы предоставить ответ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
арсенал тянут ну арсенал даже так не может
Ответ SHEVAKGZ
арсенал тянут ну арсенал даже так не может
Да, еще Родри ту травму получил именно против Арсенала.
Сейчас разберутся и как в матче с Ливерпулем
отменят гол и дадут отложенную красную Родри.
В фолах Родри разбирается. Видимо, он подумал: "Хм! Он сыграл так, как я часто играю!"
Да тянут ТТХ, не хотят, чтобы вылетели, хотя по игре должны вылетать.
