FA начала разбирательство из-за слов Родри про судейство в матче с «Тоттенхэмом»

Родри предъявлены обвинения из-за слов про судейство в матче с «Тоттенхэмом».

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство из-за слов Родри о судействе, сделанных после матча с «Тоттенхэмом » в АПЛ (2:2).

Испанец остался недоволен тем, что гол форварда «шпор» Доминика Соланке был засчитан: «Чистый фол. «Ман Сити » слишком часто побеждал, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но судья должен работать нейтрально».

Родри предъявлены обвинения в «ненадлежащем поведении» за комментарии, которые «подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча».

У него есть время до 18 февраля, чтобы предоставить ответ.