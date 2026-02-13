  • Спортс
  Нойер считает, что раньше мог бы играть в поле: «В третьей лиге, центральным защитником или опорником. Но я очень доволен тем, что показал как голкипер»
Нойер считает, что раньше мог бы играть в поле: «В третьей лиге, центральным защитником или опорником. Но я очень доволен тем, что показал как голкипер»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер порассуждал о том, на каких еще позициях мог бы играть.

– Был ли Мануэль Нойер достаточно хорош, чтобы играть в поле? Был ли бы он достаточно хорош для какой-нибудь другой лиги?

– Да, в другой лиге – абсолютно точно. Но вопрос – в какой? Я не могу сказать, на каком точно уровне... Думаю, мне слегка не хватает скорости. Очевидно, сейчас, почти в 40 лет, я не смогу.

Но когда-то я бы мог поиграть на достойном уровне какое-то время. Что касается позиции, я не знаю, но, вероятно, я был бы центральным защитником или «шестеркой», как Хави Мартинес.

Это могло бы быть интересно, но я очень доволен тем, что показал как голкипер.

– Но мог бы «праймовый» Мануэль Нойер играть в третьем дивизионе?

– Думаю, да, но я бы играл в команде, которая много владеет мячом, – сказал Нойер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Ballon d’Or
3 комментария
Он может и вратаря, и ЦЗ одновременно. Сразу бы две зарплаты получал.
Ответ Кокич
Физически невозможно.

А вот играть на разных позициях, тоесть в одних играх вратарем, а в других защитником - да, почему бы и нет.
Нойер это ещё 1 доп игрок на поле
