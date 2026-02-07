  • Спортс
  «Байер» не выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах – 1:1. Команда Юлманда не уступает пять игр подряд
«Байер» не выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах – 1:1. Команда Юлманда не уступает пять игр подряд

«Байер» сыграл 1:1 с «Боруссией» Менхенгладбах.

«Боруссия» Менхенгладбах дома сыграла вничью с «Байером» (1:1) в 21-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Янник Энгельхардт. На 44-й хавбек Филипп Зандер отправил мяч в свои ворота.

«Байер» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице, команда тренера Каспера Юлманда не уступает пять игр подряд – 4 победы и ничья. «Боруссия» идет 12-й, имея 22 балла.

Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 17:30, Боруссия-Парк
Логотип домашней команды
Боруссия М
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Полянски
90’
+5’
Онора   Матино
88’
Ульрих   Кьяродиа
88’
88’
Алеиш Гарсия   Андрих
85’
Шик
84’
Терье
81’
Юлманд
80’
Шик   Кофан
80’
Хофманн   Терье
Штегер   Болин
79’
Кастроп   Скалли
78’
Табакович   Сарко
68’
Штегер
68’
68’
Паласиос
65’
Фернандес   Паласиос
46’
Баде   Поку
2тайм
Перерыв
44’
  Зандер
Дикс
27’
  Энгельхардт
10’
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Ульрих, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Болин, Нойхаус, Мохья, Сарко, Матино, Ольшовски, Скалли, Такаи, Кьяродиа
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Куанса, Тилльман, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Андрих, Кофан, Омлин, Терье, Поку, Ломб, Тап, Паласиос, Васкес
Подробнее

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Менхенгладбах
онлайны
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЯнник Энгельхардт
logoФилипп Зандер
logoКаспер Юлманд
Рекомендуем