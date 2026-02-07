«Байер» не выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах – 1:1. Команда Юлманда не уступает пять игр подряд

«Байер» сыграл 1:1 с «Боруссией» Менхенгладбах.

«Боруссия» Менхенгладбах дома сыграла вничью с «Байером » (1:1) в 21-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Янник Энгельхардт . На 44-й хавбек Филипп Зандер отправил мяч в свои ворота.

«Байер» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице, команда тренера Каспера Юлманда не уступает пять игр подряд – 4 победы и ничья. «Боруссия» идет 12-й, имея 22 балла.

