Матч окончен
«Байер» не выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах – 1:1. Команда Юлманда не уступает пять игр подряд
«Байер» сыграл 1:1 с «Боруссией» Менхенгладбах.
«Боруссия» Менхенгладбах дома сыграла вничью с «Байером» (1:1) в 21-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк».
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Янник Энгельхардт. На 44-й хавбек Филипп Зандер отправил мяч в свои ворота.
«Байер» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице, команда тренера Каспера Юлманда не уступает пять игр подряд – 4 победы и ничья. «Боруссия» идет 12-й, имея 22 балла.
