Росеньор о 3:1 с «Вулвс»: «Когда «Челси» в настроении, а игроки все делают правильно – это выдающаяся команда. Я доволен»

Росеньор о 3:1 с «Вулвс»: люблю наблюдать за Палмером.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор высказался о победе над «Вулверхэмптоном » (3:1) в 25-м туре АПЛ .

Коул Палмер сделал хет-трик в этой встрече.

«Первый тайм был именно таким, которого ждешь от выездного матча на этом уровне. Наш прессинг был очень хорош, взаимодействия с мячом – выдающимися. Мы продемонстрировали действительно сильную игру.

Во втором тайме хотелось большего – наши стандарты снизились. Это было непросто, потому что условия оставляли желать лучшего. Сложный день для обеих команд: и из-за состояния поля, и из-за дождя. В целом же я очень, очень доволен тремя очками на выезде».

О том, как команда взяла игру под контроль после трех мячей в первом тайме

«Мы начали контролировать мяч, разыгрывать передачи и занимать атакующие позиции. Как только это произошло, мы выглядели очень, очень сильной командой.

Конечно, я рад за Коула [Палмера]. Вокруг него было много разговоров – о том, насколько он счастлив. Сегодня он выглядел счастливым, забив три гола. Но мы могли забить еще больше в первом тайме и должны продолжать прогрессировать.

Позитивных моментов очень много. Но я хочу, чтобы мы продолжали фокусироваться на том, что можно улучшить. Во вторник нас ждет сложный матч против сильного «Лидса».

Коул [Палмер] любит играть в футбол. А я люблю за этим наблюдать. И не только за ним – за всей командой. Когда они в настроении, когда они делают все правильно и ментально настроены, это выдающаяся команда. И Коул – определенно тот, кого мы хотим видеть на поле как можно чаще. Надеюсь, теперь он сможет оставаться здоровым», – сказал Росеньор.