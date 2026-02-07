  • Спортс
  • Росеньор о 3:1 с «Вулвс»: «Когда «Челси» в настроении, а игроки все делают правильно – это выдающаяся команда. Я доволен»
Росеньор о 3:1 с «Вулвс»: «Когда «Челси» в настроении, а игроки все делают правильно – это выдающаяся команда. Я доволен»

Росеньор о 3:1 с «Вулвс»: люблю наблюдать за Палмером.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (3:1) в 25-м туре АПЛ

Коул Палмер сделал хет-трик в этой встрече. 

«Первый тайм был именно таким, которого ждешь от выездного матча на этом уровне. Наш прессинг был очень хорош, взаимодействия с мячом – выдающимися. Мы продемонстрировали действительно сильную игру.

Во втором тайме хотелось большего – наши стандарты снизились. Это было непросто, потому что условия оставляли желать лучшего. Сложный день для обеих команд: и из-за состояния поля, и из-за дождя. В целом же я очень, очень доволен тремя очками на выезде».

О том, как команда взяла игру под контроль после трех мячей в первом тайме

«Мы начали контролировать мяч, разыгрывать передачи и занимать атакующие позиции. Как только это произошло, мы выглядели очень, очень сильной командой.

Конечно, я рад за Коула [Палмера]. Вокруг него было много разговоров – о том, насколько он счастлив. Сегодня он выглядел счастливым, забив три гола. Но мы могли забить еще больше в первом тайме и должны продолжать прогрессировать.

Позитивных моментов очень много. Но я хочу, чтобы мы продолжали фокусироваться на том, что можно улучшить. Во вторник нас ждет сложный матч против сильного «Лидса». 

Коул [Палмер] любит играть в футбол. А я люблю за этим наблюдать. И не только за ним – за всей командой. Когда они в настроении, когда они делают все правильно и ментально настроены, это выдающаяся команда. И Коул – определенно тот, кого мы хотим видеть на поле как можно чаще. Надеюсь, теперь он сможет оставаться здоровым», – сказал Росеньор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
психология
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы не выход Гарначо, может еще бы пару голов в плюс общей разницы добавили, но этот скунс крашенный совсем инвалид сейчас.
Ответ Покерный Футбол
Если бы не выход Гарначо, может еще бы пару голов в плюс общей разницы добавили, но этот скунс крашенный совсем инвалид сейчас.
Ну играть без замен при двух матчах в неделю, а точнее уже трех, как на следующей, невозможно. Тут главная проблема в том, что эффективные менеджеры Челси не способствуют усилению команды своими трансферами, а наоборот, с каждым новым Гарначей становится все слабее атакующая линия. При этом они продолжают свято верить в правильность этого курса, что ещё глупее
Пока у игроков и тренера идет медовый месяц, и он будет продолжаться до кризиса в игре. У молодежи он неизбежен. Вот тогда будет интересно посмотреть на нашего коуча. А пока? Пока Росеньор большой молодец 👍
Челси навсегда!!!
Росеньор как я и говорил отлично влился в клуб,не тусует каждый матч состав ,игроки при нем более свободные чтоли ,как и МЮ сейчас , как никак футбольные люди все таки )
Тренеру нужно научить футболистов продолжать играть даже при счете 3:0. Челси не любит громить сопериюников, добиваясь приемлемого преимущества в счете.
Рекомендуем