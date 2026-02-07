Артета про 3:0 с «Сандерлендом»: «Чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать, соперник хорошо срывает комбинации. Но «Арсенал» не дал ему создать ни одного момента»
Микель Артета: «Сандерленд» не давал «Арсеналу» по-настоящему доминировать.
Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сандерлендом» (3:0) в АПЛ.
«Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хорош и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень длинным.
Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.
Я очень доволен, за то, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
