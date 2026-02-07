  • Спортс
  • Артета про 3:0 с «Сандерлендом»: «Чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать, соперник хорошо срывает комбинации. Но «Арсенал» не дал ему создать ни одного момента»
42

Артета про 3:0 с «Сандерлендом»: «Чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать, соперник хорошо срывает комбинации. Но «Арсенал» не дал ему создать ни одного момента»

Микель Артета: «Сандерленд» не давал «Арсеналу» по-настоящему доминировать.

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сандерлендом» (3:0) в АПЛ.

«Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хорош и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень длинным.

Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.

Я очень доволен, за то, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
42 комментария
Давайте ребята, ещё немного осталось, держим кулачки
Надо брать 🏆
Кто только не удостоился звания тренера месяца только не Артета, а стабильный только он
Ответ bv99yyjryh
Кто только не удостоился звания тренера месяца только не Артета, а стабильный только он
Не надо ему никаких призов,а то знаем чем потом это заканчивается
Ответ bv99yyjryh
Кто только не удостоился звания тренера месяца только не Артета, а стабильный только он
Так часто бывает кстати. Два сезона назад у Артеты было больше наград чем у Пепа, но тот в итоге взял чемпионат.
Наконец-то более-менее спокойный матч, не стали тянуть до 90-й минуты и сделали 2-0 гораздо раньше.

И пора давно было понять, что надо бить из-за штрафной.
Ответ Mykytka
Наконец-то более-менее спокойный матч, не стали тянуть до 90-й минуты и сделали 2-0 гораздо раньше. И пора давно было понять, что надо бить из-за штрафной.
Прямо мысли мои читаешь.Вот действительно ну почему не бить из за пределов штрафной?Тем более что что есть кому,а так всё возятся, возятся всё пытаются разыграть до верного мрямо чуть ли не во вратарской
Ответ jkov
Прямо мысли мои читаешь.Вот действительно ну почему не бить из за пределов штрафной?Тем более что что есть кому,а так всё возятся, возятся всё пытаются разыграть до верного мрямо чуть ли не во вратарской
Что-то вы оба проспали предматчевую конференцию, на которой Артета сказал, что будут бить чаще из далека?
Может так совпало. Но с Каем в центре гораздо веселее в атаке дело идет.
Ответ natan111
Может так совпало. Но с Каем в центре гораздо веселее в атаке дело идет.
Нет, Хавертц реально умный игрок. Плюс уже давно адаптироваться под стиль Артеты. Эдегор с Сакой не в старте и Арсенал играет разнообразно, а не в убогий автокатастрофе на левом фланге...
Ответ natan111
Может так совпало. Но с Каем в центре гораздо веселее в атаке дело идет.
У Кая с Витей сразу химия образовалась. С Элегором за весь сезон ее нет
Доминаторы ,молодцы ,хочется чтоб Арсенал завоевал наконец титул чемпиона!!
Выдоминировли 🫡
Артета хочет по-настоящему доминировать смотреть онлайн в прямом эфире
Просто Титан - самый лучший клуб Англии и всея Британии на все времена.
Ответ ERNST
Просто Титан - самый лучший клуб Англии и всея Британии на все времена.
С каких пор Арсенал стали называть титаном? И почему?
Ответ Shah Kz
С каких пор Арсенал стали называть титаном? И почему?
С тех самых, я на сайте с 2008 года и знаю, о чем говорю.
Очень понравилось, как Виктор с Каем обнимались после 2 (?) гола - искренне, так радовался Хавертц, значит, там здоровые взаимоотношения. А то местные тут чего только не назагадывали про конкуренцию, когда вернется Кай
Ответ Eljza
Очень понравилось, как Виктор с Каем обнимались после 2 (?) гола - искренне, так радовался Хавертц, значит, там здоровые взаимоотношения. А то местные тут чего только не назагадывали про конкуренцию, когда вернется Кай
Думаю больше говорили про то что в основном Сака его игнорит(пасы не даёт)
