Артета про 3:0 с «Сандерлендом»: «Чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать, соперник хорошо срывает комбинации. Но «Арсенал» не дал ему создать ни одного момента»

Микель Артета: «Сандерленд» не давал «Арсеналу» по-настоящему доминировать.

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сандерлендом » (3:0) в АПЛ .

«Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хорош и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень длинным.

Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.

Я очень доволен, за то, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала ».