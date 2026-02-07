37

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Аль-Фатехом»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 21-го тура.

В четверг «Аль-Ахли» Айвена Тоуни обыграл «Аль-Хазем» (2:0), «Аль-Хилаль» Карима Бензема одержал крупную победу над «Аль-Охдудом» (6:0).

В пятницу «Аль-Наср» без Криштиану Роналду обыграл «Аль-Иттихад» (2:0).

В субботу «Аль-Кадисия» Матео Ретеги поделила очки с «Аль-Фатехом» (1:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

21-й тур

Высшая лига. 21 тур
7 февраля 14:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
87’
Камара
Ramiro Enrique Paz   Аль-Досари
86’
82’
Аль-Таин   Аль-Скурк
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
82’
  Аль-Алива
78’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Mansour Camara
74’
72’
Эрнандес   Браунхилл
72’
Аль-Хаммами   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
64’
Аль-Асмари   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
64’
Карлос   Камара
55’
Сьерро
Аль-Алива
54’
2тайм
Перерыв
25’
Аль-Асмари
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
11’
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Аль-Асмари, Бакли, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари, Kortajarena Canellada, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Mansour Camara, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Ibrahem Barabaa, Аль-Досари
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Эрнандес, Карлос
Запасные: Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Скурк, Камара, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
7 февраля 15:30, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
Аль-Рашиди
90’
+7’
Петков   Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
90’
+5’
90’
Аль-Хамсаль
Аль-Авджами   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
87’
Биэл   Аль-Рашиди
87’
Рамос де Соуза   Аль-Кахтани
78’
77’
Кинг   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
69’
Ассири
68’
Канаба   Хамзи
68’
Паоло Фернандес   Аль-Хафит
Мартинес
63’
59’
Кинг
58’
Курбелис   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
  Мартинес
49’
2тайм
Перерыв
20’
  Кинг
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Фюльжени, Биэл, Петков, Мартинес
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Аль-Рашиди, Атийя, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Moustapha Sémbène, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Масурас, Канаба, Курбелис, Паоло Фернандес, Фортунис, Кинг
Запасные: Mohammed Alghanem, Аль-Салем, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Мутайри, Аль-Исса, Хамзи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хафит, Raed Firas Al Shanqiti
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
7 февраля 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+3’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
90’
+2’
Варгас   Mohammed Al-Sarnoukh
86’
Mohammed Al Sahihi
84’
Бендебка   Mohammed Al Sahihi
84’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Такри   Аль-Ахмад
77’
Аль-Джувайр   Eyad Sidi Mohammed Houssa
77’
69’
Wesley Bruno Lima Delgado   Aljari
Gabriel Carvalho Teixeira   Ассири
63’
2тайм
Перерыв
39’
Wesley Bruno Lima Delgado
  Киньонес
13’
8’
  Варгас
Аль-Кадисия
Кастельс, Начо, Г. Альварес, Такри, Gabriel Carvalho Teixeira, Аль-Джувайр, Баа, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Аммар, Аль-Ахмад, Хазази, Ассири, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Аль-Салем
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Саадан, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Wesley Bruno Lima Delgado, Бендебка, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Варгас
Запасные: Mohammed Al-Sarnoukh, Бохари, Mohammed Al Sahihi, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Aljari, Касим, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
5 февраля 15:20, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
89’
Аль-Шаммари
Джейсон   Аль-Харти
86’
Вильянуэва   Аль-Саафи
81’
Алфа Семеду   Аль-Биши
81’
69’
Бутобба   Majed Mohammed Yazid Dawran
69’
Джасим   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
64’
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq   Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
64’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Аль-Шаммари
63’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Бензия   Ганвула
62’
Sabri Abdu H. Dahal   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
61’
  Джейсон
57’
46’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Khalid bin Mohammed Al Subaie
2тайм
Перерыв
  Sabri Abdu H. Dahal
39’
Sabri Abdu H. Dahal
35’
24’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas
  Сакала
17’
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Рашиди, Аль-Биши, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Харти, Аль-Джауаи, Аль-Саафи
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Тиянич, Джасим, Гуга Родригеш, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Хаусауи, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Аль-Шаммари, Majed Mohammed Yazid Dawran, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Мукайтиб
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
5 февраля 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef   Yazan Madani
90’
+3’
Кессиэ   Аль-Муваллад
81’
Марез   Салех
80’
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
79’
78’
Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
  Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
76’
73’
Аль-Хабаши   Аль-Шаммари
73’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami   Oumarou Alio
Дамс   Аль-Хавсави
64’
Галено   Аль-Бурайкан
64’
  Тоуни
58’
46’
Al-Nakhli   Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
2тайм
Перерыв
Кессиэ
45’
+6’
40’
Al-Nakhli
Аль-Джухани
36’
33’
Бруну Варела   Зайед
Аль-Ахли Джидда
Менди, Дамс, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Кессиэ, Аль-Джухани, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Хавсави, Аль-Санби, Yazan Madani, Салех, Аль-Бурайкан, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Аль-Муваллад
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хабаши, Аль-Сома
Запасные: Зайед, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Дахиль, Аль-Хайбари, Аль-Хараджин, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари, Oumarou Alio
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
5 февраля 17:30, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
0 - 6
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
90’
+3’
  Аль-Досари
84’
Милинкович-Савич   Буабре
84’
Кулибали   Аль-Мутаири
Неу   Аль-Кайди
79’
78’
Аль-Ями   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
74’
  Аль-Досари
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul   Ibrahim Mohammed Ashi
73’
Нарей   Abdulaziz Saleh Al Hatila
72’
72’
Бензема   Мендаш
71’
Тео   Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
70’
  Малком
64’
  Бензема
Индже   Нген
62’
60’
  Бензема
2тайм
Перерыв
31’
  Бензема
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюнтер, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Гюль, Нарей, Неу, Педроса, Индже, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Аббас, Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Ibrahim Mohammed Ashi, Нген, Saud Salem Saud Al Yami
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Ями, Аль-Досари, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Харун, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Мендаш, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Канно, Аль-Гамди, Буабре
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
6 февраля 14:25, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
90’
+4’
Ammar Nasser Al Harfi
90’
+1’
Борян
Бенрахма   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
90’
+1’
Аль-Досари   Al-Ali
90’
+1’
88’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
86’
Sultan Ali Haroun
Jaber
84’
77’
Силла
Родригес   Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
75’
Аль-Фарадж   Jaber
74’
73’
Лиа Оку   Сали
72’
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Ammar Nasser Al Harfi
Аль-Досари
65’
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor   Аль-Брейк
62’
59’
Аль-Шехри   Sultan Ali Haroun
  Ляказетт
55’
2тайм
Перерыв
21’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Аль-Фарадж, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули, Малайека, Аль-Брейк, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, José Luis Carabalí, Al-Ali, Аль-Хеджи, Jaber
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Лехаль, Аль-Шехри, Леандру Антунеш, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лиа Оку, Силла
Запасные: Тармин, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Ammar Nasser Al Harfi, Sultan Ali Haroun, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Alabsi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Сали
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
6 февраля 15:00, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
Али   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
90’
Аль-Отайби   Аль-Олайян
90’
Аль-Отайби
88’
85’
Sanousi Mohammed
82’
Аль-Обайд   Naji
82’
Мейте   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
79’
Харкасс
76’
Шарахили   Мохаммед
  Али
75’
Хендри
72’
Аль-Ганнам   Jalal bin Adel Al Salem
72’
Хассан   Глушчевич
69’
59’
Альсахади   Arielson Sampaio Galvão
2тайм
Перерыв
44’
Силла
Аль-Ганнам
21’
  Вейналдум
19’
Хинди
5’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Хендри, Аль-Отайби, Коста, Медран, Али, Вейналдум, Аль-Ганнам, Хассан
Запасные: Маду, Awad Abdu Dahal, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Аль-Олайян, Abdulrahman Saleh Nabza, Jalal bin Adel Al Salem, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Глушчевич
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Вада, Шарахили, Силла, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Мейте, Альсахади
Запасные: Мохаммед, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, Arielson Sampaio Galvão, Hassan Ali Rabea, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Багауи, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Naji
Подробнее
Высшая лига. 21 тур
6 февраля 17:30, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
  Анжело Габриэл
90’
+6’
Аль-Амри
90’
+6’
Аль-Ганам   Аль-Хассан
90’
+5’
Коман   Аль-Хамдан
90’
90’
Кадеш   Хаджи
Мане   Бушаль
90’
Коман
86’
  Мане
84’
82’
Данилу Перейра
Аль-Хайбари   Яхья
76’
73’
Аль-Джулайдан   Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
62’
Аль-Гамди
49’
Фабиньо
46’
Аль-Шенгити   Аль-Гамди
2тайм
Перерыв
28’
Аль-Джулайдан
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Брозович, Коман, Мане
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Хамдан, Маран, Бушаль, Аль-Наджди, Яхья, Гариб, Аль-Шарари, Аль-Хассан
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Джулайдан, Фабиньо, Думбия, Ауар, Диаби, Аль-Шенгити, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Биши, Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Гамди, Хаджи, Аль-Шангити, Аль-Нашри
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28828 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoДамак
logoАль-Охдуд
logoАль-Таавун
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Хазем
logoАль-Холуд
logoАль-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Ахли Джидда
logoНеом
logoАль-Фатех
logoАль-Хилаль
logoАль-Халидж
logoАль-Кадисия
logoАль-Фейха
logoАль-Нажма
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Воспитанник Спартака Фэшн Сакала за 2 года забил уже почти 40 голов за скромную 10 лимонную АльФейху )) я к тому, что в пустынной МедиаЛиге по соотношению цена качество, даже Сакала лучше Роналду )) и получает всего 2 лимона в 100 раз меньше Роналду))
Ответ Человек1991
Воспитанник Спартака Фэшн Сакала за 2 года забил уже почти 40 голов за скромную 10 лимонную АльФейху )) я к тому, что в пустынной МедиаЛиге по соотношению цена качество, даже Сакала лучше Роналду )) и получает всего 2 лимона в 100 раз меньше Роналду))
Твой маленький мозг никогда не сможет понять, что Роналду звали для популяризации Саудовской лиги, что у них и получилось.
Роналду пришёл в качестве суперзвезды и достоин заработанных миллионов. Кому вообще интересен твой фэшн Сакала?
Ответ Человек1991
Воспитанник Спартака Фэшн Сакала за 2 года забил уже почти 40 голов за скромную 10 лимонную АльФейху )) я к тому, что в пустынной МедиаЛиге по соотношению цена качество, даже Сакала лучше Роналду )) и получает всего 2 лимона в 100 раз меньше Роналду))
Триста раз напиши одно и то же, Роналду знает весь мир и ему платят за то что он представляет их страну как медиа персона
Бензема хет-трик и теперь понятно почему клубничка взбунтовался от этого перехода
Символично что после всей этой истерики 🍓)) Бензема в первом же матче оформил хэт трик Португалу ))
Малком перешёл в другой клуб? Раньше же Аль Хиляль Малкома был же
Пока все играют, наш Кришти стоит у кассы и ждет зарплату.
Ответ Men77
Пока все играют, наш Кришти стоит у кассы и ждет зарплату.
🤣🤣🤣
Это больше не его’, Аль Наср...
Победы Аль Иттихаду от всех олдовых болельщиков Аль Насра
Какая же эгоистичная 🐀 это ваш Роналду,оставить коллектив,поставив себя выше всех !
Настоящий профессиОнал
пока (лучший) игрок ближнего востока с обидой в душе клянчит зарплату Мане тихо спокойно приносит 6 очков в копилку насре.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
6 минут назадLive
Кавазашвили о продлении договора с Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы стал блестящим вратарем»
10 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
22 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
35 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
40 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
57 минут назад
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
12 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
32 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
33 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
52 минуты назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
52 минуты назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»
сегодня, 16:59
Рекомендуем