Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Аль-Фатехом»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 21-го тура.
В четверг «Аль-Ахли» Айвена Тоуни обыграл «Аль-Хазем» (2:0), «Аль-Хилаль» Карима Бензема одержал крупную победу над «Аль-Охдудом» (6:0).
В пятницу «Аль-Наср» без Криштиану Роналду обыграл «Аль-Иттихад» (2:0).
В субботу «Аль-Кадисия» Матео Ретеги поделила очки с «Аль-Фатехом» (1:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
21-й тур
Ramiro Enrique Paz Аль-Досари
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Mansour Camara
Аль-Хаммами Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Асмари Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Аль-Асмари, Бакли, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари, Kortajarena Canellada, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Mansour Camara, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Ibrahem Barabaa, Аль-Досари
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Эрнандес, Карлос
Запасные: Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Скурк, Камара, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Петков Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Аль-Авджами Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Рамос де Соуза Аль-Кахтани
Кинг Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Паоло Фернандес Аль-Хафит
Курбелис Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Фюльжени, Биэл, Петков, Мартинес
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Аль-Рашиди, Атийя, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Moustapha Sémbène, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Масурас, Канаба, Курбелис, Паоло Фернандес, Фортунис, Кинг
Запасные: Mohammed Alghanem, Аль-Салем, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Мутайри, Аль-Исса, Хамзи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хафит, Raed Firas Al Shanqiti
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
Варгас Mohammed Al-Sarnoukh
Бендебка Mohammed Al Sahihi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Аль-Джувайр Eyad Sidi Mohammed Houssa
Wesley Bruno Lima Delgado Aljari
Gabriel Carvalho Teixeira Ассири
Wesley Bruno Lima Delgado
Аль-Кадисия
Кастельс, Начо, Г. Альварес, Такри, Gabriel Carvalho Teixeira, Аль-Джувайр, Баа, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Аммар, Аль-Ахмад, Хазази, Ассири, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Аль-Салем
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Саадан, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Wesley Bruno Lima Delgado, Бендебка, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Варгас
Запасные: Mohammed Al-Sarnoukh, Бохари, Mohammed Al Sahihi, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Aljari, Касим, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
Бутобба Majed Mohammed Yazid Dawran
Джасим Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Аль-Шаммари
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Sabri Abdu H. Dahal Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Vitor Hugo Brenneisen Vargas Khalid bin Mohammed Al Subaie
Vitor Hugo Brenneisen Vargas
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Рашиди, Аль-Биши, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Харти, Аль-Джауаи, Аль-Саафи
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Тиянич, Джасим, Гуга Родригеш, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Хаусауи, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Аль-Шаммари, Majed Mohammed Yazid Dawran, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Мукайтиб
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef Yazan Madani
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami Oumarou Alio
Al-Nakhli Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Ахли Джидда
Менди, Дамс, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Кессиэ, Аль-Джухани, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Хавсави, Аль-Санби, Yazan Madani, Салех, Аль-Бурайкан, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Аль-Муваллад
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хабаши, Аль-Сома
Запасные: Зайед, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Дахиль, Аль-Хайбари, Аль-Хараджин, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари, Oumarou Alio
Аль-Ями Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul Ibrahim Mohammed Ashi
Нарей Abdulaziz Saleh Al Hatila
Тео Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюнтер, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Гюль, Нарей, Неу, Педроса, Индже, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Аббас, Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Ibrahim Mohammed Ashi, Нген, Saud Salem Saud Al Yami
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Ями, Аль-Досари, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Харун, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Мендаш, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Канно, Аль-Гамди, Буабре
Бенрахма Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Abdulelah Mohammed Al Khaibari Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Родригес Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
Ahmed Mohammed Al Siyahi Ammar Nasser Al Harfi
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor Аль-Брейк
Аль-Шехри Sultan Ali Haroun
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Аль-Фарадж, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули, Малайека, Аль-Брейк, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, José Luis Carabalí, Al-Ali, Аль-Хеджи, Jaber
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Лехаль, Аль-Шехри, Леандру Антунеш, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лиа Оку, Силла
Запасные: Тармин, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Ammar Nasser Al Harfi, Sultan Ali Haroun, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Alabsi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Сали
Али Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Мейте Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Аль-Ганнам Jalal bin Adel Al Salem
Альсахади Arielson Sampaio Galvão
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Хендри, Аль-Отайби, Коста, Медран, Али, Вейналдум, Аль-Ганнам, Хассан
Запасные: Маду, Awad Abdu Dahal, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Аль-Олайян, Abdulrahman Saleh Nabza, Jalal bin Adel Al Salem, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Глушчевич
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Вада, Шарахили, Силла, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Мейте, Альсахади
Запасные: Мохаммед, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, Arielson Sampaio Galvão, Hassan Ali Rabea, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Багауи, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Naji
Аль-Джулайдан Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Брозович, Коман, Мане
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Хамдан, Маран, Бушаль, Аль-Наджди, Яхья, Гариб, Аль-Шарари, Аль-Хассан
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Джулайдан, Фабиньо, Думбия, Ауар, Диаби, Аль-Шенгити, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Биши, Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Гамди, Хаджи, Аль-Шангити, Аль-Нашри
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Роналду пришёл в качестве суперзвезды и достоин заработанных миллионов. Кому вообще интересен твой фэшн Сакала?
Настоящий профессиОнал