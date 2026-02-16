Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Ниццу», «Тулуза» проиграла «Гавру» в гостях

В Лиге 1 прошли матчи 22-го тура.
13 февраля «Ренн» обыграл «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура Лиги 1 (3:1), «Монако» Александра Головина победил «Нант» (3:1).
14 февраля «Марсель» дома вел 2:0, но на 97-й минуте упустил победу над «Страсбуром» (2:2), «Ланс» в гостях разгромил «Париж» (5:0).
15 февраля «Лион» выиграл у «Ниццы» (2:0).
Чемпионат Франции
22-й тур
Коррейя да Силва Расселл-Роу
Гавр
Диав, Санганте, Льорис, Загаду, Гурна-Дуат, Ндиайе, Эбоно, Зуауи, Него, Буфаль, Сумаре
Запасные: Мпаси, Кешта, Дукуре, Обугу, Мосенго, Кьереме, Кетан, Пембеле, Саматта
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Деннум, Сидибе, Диоп, Кассерес, Мессали, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Мчиндра, Кумбасса, Металь, Идальго, Виньоло, Сауэр, Каманси, Расселл-Роу
Мец
Фишер, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Деменге, Мунонго, Цитаишвили, Эн, Абуашвили, Диалло
Запасные: Мишаль, Ба, Асоро, Квилитая, Сарр, Колен, Йегбе, Туре, Мбала
Осер:
Леон, Акпа, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Февр, Синайоко, Мара
Запасные: Менса, Оппегор, Казимир, Задди, Девернуа, Сеная, Кулибали, Диуссе, Де Персен
Лорьян
Мвого, Йонгва, Тальби, Игор Силва, Макенго, Пажи, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Кацерис, Аджей, Меите, Дермэйн, Сумано, Авом, Тосин, Камара, Бамба
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькебла, Рао-Лисоа, Мутон, Белькдим, Койялипу
Запасные: Зинга, Капель, Питер, Куркуль, Биэнла, Машин, Сбаи, Бамба, Анен
Лион
Грейф, Хатебур, Ниакате, Мата, Толиссо, Нарти, Абнер, Мортон, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Шулц
Запасные: Карабец, Мера, Хамдани, Имбер, Дескам, Камара, де Карвальо, Геззаль, Яремчук
Ницца:
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Чо, Ваи
Запасные: Диуф, Ба, Бернардо, Будаш, Янссон, Менди, Будауи, Оморуйи, Перейра да Силва
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Сиссе, Силистри, Лежандр, Мукьеле, До Марколино, Эмболо, Блас, Сейду, Аке
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Барколя, Бералдо, Маркиньос, Мбайе, Ли Кан Ин, Шевалье, Люка Эрнандес
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Керер, Вандерсон, Камара, Закария, Аденгра, Головин, Аклиуш, Балогун
Запасные: Льенар, Тезе, Нибомбе, Бирет, Бруннер, Кулибали, Фати, Бамба, Диатта
Нант:
Антони Лопеш, Силла, Юссеф, Авазьем, Кабелла, Ассумани, Мачадо, Каба, Коклен, Сантонз, Аблин
Запасные: Коцца, Сиссоко, Эль-Араби, Ганаго, Карлгрен, Гирасси, Лепенан, Амьян, Мохамед
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Тимбер, Хейбьерг, Обамеянг, Надир, Гринвуд, Гуири
Запасные: де Ланге, Иган-Райли, Кондогбиа, Траоре, Пайшао, Медина, Абделли, Нванери, Вермерен
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Омобамиделе, Хойсберг, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Юнссон, Ансельмино, Луиш, Нанаси, Фофана, Уаттара, Яссин, Амугу, Мванга
Лилль
Озер, Перро, Алессандро, Мбемба, Буадди, Харальдссон, Андре, Феликс Коррейя, Диауне, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Жиру, Перрен, Бодар, Сантуш, Бенталеб, Сажу, Гоффи, Вердонк, Брухольм
Брест:
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Лабо-Ласкари, Ажорк
Запасные: Ле Гуэн, Канте, Тузар, Зогбе, Макалу, Маецки, Диоп, Мбуп
Париж
Трапп, Отавио, Колодзейчак, Коппола, Кеббаль, Колиошо, Сангюи, Мунеци, Максим Лопес, Матондо, Иммобиле
Запасные: Гори, Мбоу, Ле-Мелу, Крассо, Нкамбадьо, Камара, Маркетти, Иконе, Саймон
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Саид, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Бермон, Сима, Сотока, Масуаку, Фофана, Горжлен, Булатович, Айдара, Сен-Максимен
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Чемпионата Франции
Статистика Чемпионата Франции