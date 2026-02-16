25

Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Ниццу», «Тулуза» проиграла «Гавру» в гостях

В Лиге 1 прошли матчи 22-го тура.

13 февраля «Ренн» обыграл «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура Лиги 1 (3:1), «Монако» Александра Головина победил «Нант» (3:1).

14 февраля «Марсель» дома вел 2:0, но на 97-й минуте упустил победу над «Страсбуром» (2:2), «Ланс» в гостях разгромил «Париж» (5:0).

15 февраля «Лион» выиграл у «Ниццы» (2:0).

Чемпионат Франции

22-й тур

Лига 1 Франция. 22 тур
15 февраля 14:00, Стад Океан
Логотип домашней команды
Гавр
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
Ндиайе   Кешта
90’
+5’
Мпаси
90’
+1’
88’
Идальго
Загаду   Пембеле
84’
83’
Сидибе   Виньоло
70’
Металь
Эбоно   Саматта
65’
Буфаль   Мосенго
65’
63’
Кассерес   Сауэр
62’
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
62’
Николайсен   Металь
Эбоно
55’
54’
Рест
  Сумаре
53’
49’
Кассерес
Диав   Мпаси
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Сидибе
  Сумаре
43’
30’
Мессали   Идальго
Санганте
2’
Гавр
Диав, Санганте, Льорис, Загаду, Гурна-Дуат, Ндиайе, Эбоно, Зуауи, Него, Буфаль, Сумаре
Запасные: Мпаси, Кешта, Дукуре, Обугу, Мосенго, Кьереме, Кетан, Пембеле, Саматта
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Деннум, Сидибе, Диоп, Кассерес, Мессали, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Мчиндра, Кумбасса, Металь, Идальго, Виньоло, Сауэр, Каманси, Расселл-Роу
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
15 февраля 16:15, Стад Сен-Симфорьен
Логотип домашней команды
Мец
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Осер
Матч окончен
  Мбала
90’
+4’
90’
+1’
Синайоко
90’
+1’
Дануа   Задди
89’
  Дануа
85’
Диуссе
Абуашвили   Мбала
82’
82’
Си   Сеная
82’
Ахамада   Диуссе
78’
Казимир
76’
  Мбула
72’
Мара   Казимир
72’
Февр   Кулибали
Эн   Квилитая
70’
Мишаль
65’
Куао   Колен
63’
Балло-Туре   Мишаль
62’
Деменге   Туре
46’
2тайм
Перерыв
Куао
6’
4’
  С. Сане
Мец
Фишер, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Деменге, Мунонго, Цитаишвили, Эн, Абуашвили, Диалло
Запасные: Мишаль, Ба, Асоро, Квилитая, Сарр, Колен, Йегбе, Туре, Мбала
1тайм
Осер:
Леон, Акпа, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Февр, Синайоко, Мара
Запасные: Менса, Оппегор, Казимир, Задди, Девернуа, Сеная, Кулибали, Диуссе, Де Персен
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
15 февраля 16:15, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Анже
Матч окончен
Йонгва   Меите
86’
Ле Бри   Кацерис
85’
81’
ван ден Бомен   Куркуль
75’
Койялипу   Питер
75’
Мутон   Машин
Пажи   Дермэйн
74’
Дьенг   Сумано
74’
67’
Экоми   Сбаи
67’
Белькдим   Анен
Макенго   Авом
67’
  Макенго
58’
2тайм
Перерыв
  Пажи
9’
Лорьян
Мвого, Йонгва, Тальби, Игор Силва, Макенго, Пажи, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Кацерис, Аджей, Меите, Дермэйн, Сумано, Авом, Тосин, Камара, Бамба
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькебла, Рао-Лисоа, Мутон, Белькдим, Койялипу
Запасные: Зинга, Капель, Питер, Куркуль, Биэнла, Машин, Сбаи, Бамба, Анен
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
15 февраля 19:45, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
Мэйтленд-Найлз   Камара
90’
+1’
Абнер
87’
83’
Сансон   Янссон
Шулц   Яремчук
81’
75’
Луше   Будауи
75’
Данте   Ба
74’
Чо   Оморуйи
Толиссо   Мера
66’
  Нарти
64’
Тессманн
52’
2тайм
Перерыв
Мэйтленд-Найлз
45’
+4’
  Толиссо
45’
+1’
21’
Сансон
6’
Ваи   Будаш
Лион
Грейф, Хатебур, Ниакате, Мата, Толиссо, Нарти, Абнер, Мортон, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Шулц
Запасные: Карабец, Мера, Хамдани, Имбер, Дескам, Камара, де Карвальо, Геззаль, Яремчук
1тайм
Ницца:
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Чо, Ваи
Запасные: Диуф, Ба, Бернардо, Будаш, Янссон, Менди, Будауи, Оморуйи, Перейра да Силва
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
13 февраля 18:00, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Аль-Тамари   Лежандр
90’
+1’
  Эмболо
81’
Шиманьски   Сиссе
74’
Леполь   Эмболо
74’
74’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
71’
  Дембеле
71’
Жоау Невеш   Дро Фернандес
  Леполь
69’
Норден   Блас
65’
60’
Кварацхелия   Ли Кан Ин
60’
Д. Дуэ   Барколя
2тайм
Перерыв
  Аль-Тамари
34’
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Сиссе, Силистри, Лежандр, Мукьеле, До Марколино, Эмболо, Блас, Сейду, Аке
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Барколя, Бералдо, Маркиньос, Мбайе, Ли Кан Ин, Шевалье, Люка Эрнандес
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
13 февраля 20:05, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Нант
Матч окончен
90’
+1’
Сиссоко
87’
Авазьем
Тезе
82’
78’
Юссеф   Эль-Араби
Балогун   Бирет
76’
Закария   Тезе
76’
Вандерсон   Диатта
76’
66’
Каба   Лепенан
66’
Коклен   Сиссоко
66’
Кабелла   Ганаго
Головин
65’
Головин
64’
Камара   Фати
62’
46’
Силла   Коцца
2тайм
Перерыв
Кулибали
45’
+3’
45’
+1’
  Сантонз
Камара
45’
+1’
Аклиуш   Кулибали
43’
  Закария
30’
  Аденгра
28’
  Аденгра
25’
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Керер, Вандерсон, Камара, Закария, Аденгра, Головин, Аклиуш, Балогун
Запасные: Льенар, Тезе, Нибомбе, Бирет, Бруннер, Кулибали, Фати, Бамба, Диатта
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Силла, Юссеф, Авазьем, Кабелла, Ассумани, Мачадо, Каба, Коклен, Сантонз, Аблин
Запасные: Коцца, Сиссоко, Эль-Араби, Ганаго, Карлгрен, Гирасси, Лепенан, Амьян, Мохамед
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
14 февраля 16:00, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
90’
+9’
Барко
90’
+8’
Яссин   Ансельмино
Веа
90’
+8’
90’
+7’
  Паничелли
85’
Чилуэлл   Фофана
Гуири   Медина
85’
83’
Паничелли
73’
  Нанаси
Пайшао
72’
Обамеянг   Пайшао
71’
Надир   Абделли
71’
64’
Хойсберг   Яссин
63’
Энсисо   Нанаси
  Гуири
47’
46’
Эль-Мурабет   Уаттара
2тайм
Перерыв
Агерд
42’
Павар
26’
  Гринвуд
14’
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Тимбер, Хейбьерг, Обамеянг, Надир, Гринвуд, Гуири
Запасные: де Ланге, Иган-Райли, Кондогбиа, Траоре, Пайшао, Медина, Абделли, Нванери, Вермерен
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Омобамиделе, Хойсберг, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Юнссон, Ансельмино, Луиш, Нанаси, Фофана, Уаттара, Яссин, Амугу, Мванга
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
14 февраля 18:00, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Брест
Матч окончен
Буадди   Сантуш
85’
77’
Дина-Эбимбе   Тузар
Феликс Коррейя   Брухольм
74’
Харальдссон   Жиру
74’
  Перрен
71’
70’
Лабо-Ласкари   Мбуп
Диауне   Перрен
66’
Мукау   Бенталеб
66’
64’
Ажорк
58’
  Лабо-Ласкари
2тайм
Перерыв
12’
Руа
Лилль
Озер, Перро, Алессандро, Мбемба, Буадди, Харальдссон, Андре, Феликс Коррейя, Диауне, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Жиру, Перрен, Бодар, Сантуш, Бенталеб, Сажу, Гоффи, Вердонк, Брухольм
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Лабо-Ласкари, Ажорк
Запасные: Ле Гуэн, Канте, Тузар, Зогбе, Макалу, Маецки, Диоп, Мбуп
Подробнее
Лига 1 Франция. 22 тур
14 февраля 20:05, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
90’
+5’
  Фофана
90’
+1’
Юдоль   Масуаку
90’
+1’
Товен   Сима
90’
  Фофана
Матондо
84’
Ле-Мелу
83’
Максим Лопес   Ле-Мелу
81’
Отавио   Мбоу
74’
Мунеци   Маркетти
73’
Иммобиле   Крассо
73’
69’
Эдуар   Фофана
68’
Саид   Сен-Максимен
Колиошо   Саймон
63’
58’
  Товен
48’
Сангаре   Булатович
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Саид
38’
  Саид
24’
  Саид
Париж
Трапп, Отавио, Колодзейчак, Коппола, Кеббаль, Колиошо, Сангюи, Мунеци, Максим Лопес, Матондо, Иммобиле
Запасные: Гори, Мбоу, Ле-Мелу, Крассо, Нкамбадьо, Камара, Маркетти, Иконе, Саймон
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Саид, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Бермон, Сима, Сотока, Масуаку, Фофана, Горжлен, Булатович, Айдара, Сен-Максимен
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередная победа Лиона, закрепляется на третьем месте.
Ребята, а кто это такая Пэсэже Сафонова и кто такая Манака Галавина?
Как меня бесят эти заголовки ,тупые писаки
Гавр с начала матча играет в меньшинстве, при этом смог два мяча забить
Лорьян такими темпами может и за попадание в еврокубки побороться
Лион так держать!!!
На Марсель будет интересно посмотреть с другим тренером.
Мбаппе устроил бы истерику после такой замены) Представляю какие ощущения когда кладёшь начало камбеку и тебя сразу заменяют. Правильное решение, должен оставаться голодным перед ЛЧ. В прошлом сезоне он на таких заменах выиграл ЗМ.
Самба жаль, что поздно раскрылся. Хорош как на раме, так и в игре ногами.
Комментарий удален модератором
Ответ Elkorazon01
Комментарий удален модератором
Франция это тебе не ЛЧ, где ПСЖ всех выносит.
Ответ Крушение баварского драндулета
Франция это тебе не ЛЧ, где ПСЖ всех выносит.
Да, Баварию она вынесла дома и в прошлом и в этом году😂
