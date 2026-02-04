Лапорта об обновленном «Камп Ноу»: «Это будет лучший стадион в Европе, самый большой – почти 105 тысяч мест. Было бы здорово провести на нем финал ЧМ-2030»

Жоан Лапорта: обновленный «Камп Ноу» будет лучшим стадионом в Европе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что обновленный стадион «Камп Ноу» будет лучшим в Европе.

Реконструкция арены началась в 2023 году, и еще не завершена. Тем не менее, с ноября на стадионе вновь проводятся матчи.

«Мы испытываем невероятную гордость. Это будет лучший стадион в Европе. Самый большой – почти 105 тысяч мест. Комфортный, безопасный и коммерчески привлекательный.

Мы хотим, чтобы на нем проходили большие финалы. Мы бы очень хотели, чтобы финал Лиги чемпионов в 2029 году состоялся на «Камп Ноу», который будет достроен и станет настоящим подарком.

И было бы здорово провести именно там финал чемпионата мира 2030 года. Когда мы вернемся домой, это будет лучший стадион в мире», – сказал Лапорта.

