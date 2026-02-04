  • Спортс
  • Лапорта об обновленном «Камп Ноу»: «Это будет лучший стадион в Европе, самый большой – почти 105 тысяч мест. Было бы здорово провести на нем финал ЧМ-2030»
Лапорта об обновленном «Камп Ноу»: «Это будет лучший стадион в Европе, самый большой – почти 105 тысяч мест. Было бы здорово провести на нем финал ЧМ-2030»

Жоан Лапорта: обновленный «Камп Ноу» будет лучшим стадионом в Европе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что обновленный стадион «Камп Ноу» будет лучшим в Европе. 

Реконструкция арены началась в 2023 году, и еще не завершена. Тем не менее, с ноября на стадионе вновь проводятся матчи. 

«Мы испытываем невероятную гордость. Это будет лучший стадион в Европе. Самый большой – почти 105 тысяч мест. Комфортный, безопасный и коммерчески привлекательный.

Мы хотим, чтобы на нем проходили большие финалы. Мы бы очень хотели, чтобы финал Лиги чемпионов в 2029 году состоялся на «Камп Ноу», который будет достроен и станет настоящим подарком.

И было бы здорово провести именно там финал чемпионата мира 2030 года. Когда мы вернемся домой, это будет лучший стадион в мире», – сказал Лапорта. 

Лапорта о затоплении «Камп Ноу»: «Ожидали, что промокнем, если пойдет дождь – крыша еще не достроена. Будем исправлять. Все идет по плану»

Не рановато ли играть на «Камп Ноу»? Ливень залил трибуны и комментаторские позиции 🌧️

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport.es
А почему люди не пишут полное название стадиона Спотифай Камп ноу? За что лапортычу деньги платят
Ответ Faulheit
А почему люди не пишут полное название стадиона Спотифай Камп ноу? За что лапортычу деньги платят
Поверь если бы тебе предложили назвать тебя петухом за деньги ты бы с радостью согласился … не важно как главное бабки капают
Ответ Tony Montana.
Поверь если бы тебе предложили назвать тебя петухом за деньги ты бы с радостью согласился … не важно как главное бабки капают
Ну ты за себя отвечай, что ты за порядочного человека отвечаешь!?
Чувствую предстоит легендарная кабинетная заруба между Мадридом и Барселоной за проведение финала ЧМ 2030
Ответ Amigovi4
Чувствую предстоит легендарная кабинетная заруба между Мадридом и Барселоной за проведение финала ЧМ 2030
Не завидую политическому и футбольному руководству Испании.
Ответ Amigovi4
Чувствую предстоит легендарная кабинетная заруба между Мадридом и Барселоной за проведение финала ЧМ 2030
Могут сесть вдвоём и договориться! Возможен и такой вариант.
Какой им финал ЛЧ и ЧМ ? У них на стадионе крысы бегают.
Хороший вариант 😅
Но, заметьте, Лапорта не сказал: "Добро пожаловать!"
На Бернабеу туалетов нет, им пофиг. Нужен хороший стадион в Испании.
