29

«Арсенал» разнес «Сандерленд» – 3:0! Дьокереш сделал дубль, Субименди тоже забил

«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в АПЛ.

«Арсенал» дома крупно обыграл «Сандерленд» (3:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартин Субименди. На 66-й отличился форвард Виктор Дьокереш. На 93-й швед сделал дубль.

«Арсенал» набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
  Дьокереш
90’
+3’
Троссард   Нергор
89’
85’
Хьюм   Ангуло
85’
Бробби   Изидор
71’
Садики   Гертрюйда
Хавертц   Эзе
67’
Калафьори   Инкапиэ
67’
  Дьокереш
66’
64’
Тальби   Мандл
Габриэл Жезус   Дьокереш
60’
Мадуэке   Мартинелли
60’
2тайм
Перерыв
  Субименди
42’
40’
Бробби
39’
Диарра
Салиба
26’
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Хавертц, Троссард, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Москера, Инкапиэ, Эзе, Нергор, Уайт, Льюис-Скелли, Мартинелли, Дьокереш, Аррисабалага
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Тальби, Хьюм, Диарра, Бробби
Запасные: Ангуло, Майенда, Мандл, Серкин, Эльборг, Гертрюйда, О`Нин, Изидор, Ригг
logoСандерленд
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoМартин Субименди
logoВиктор Дьокереш
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дьокереш заткнул всех критиков. На классе.
Ответ ERNST
Дьокереш заткнул всех критиков. На классе.
Вряд-ли он спортс.ру читает 😂
Ответ Aarfxv Cc
Вряд-ли он спортс.ру читает 😂
Угловые, стандарты, автоголы, теперь «он не читает спортс.ру». К чему хейтеры будут придираться в следующий раз?
За Арсенал 🔴 свято верю в победу!
Виктор "расчехлил пушку" свою... красава
Кай, мы по тебе скучали!
Тут все понятно. Будет тяжелее, чем с середняком Челси. На классе.
С самого подписания, я фанат Субименди
Всех с победой, тотальная доминация!
Король забил 👑
Просто МАШИНА шведская)))
Сегодня крутая победа Арсенала. Дьок наконец забил важный гол, и после этого круто затушили игру на классе.
Рекомендуем