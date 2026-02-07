«Арсенал» разнес «Сандерленд» – 3:0! Дьокереш сделал дубль, Субименди тоже забил

«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в АПЛ.

«Арсенал » дома крупно обыграл «Сандерленд » (3:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартин Субименди . На 66-й отличился форвард Виктор Дьокереш . На 93-й швед сделал дубль.

«Арсенал» набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ