Матч окончен
«Арсенал» разнес «Сандерленд» – 3:0! Дьокереш сделал дубль, Субименди тоже забил
«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в АПЛ.
«Арсенал» дома крупно обыграл «Сандерленд» (3:0) в матче 25-го тура АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартин Субименди. На 66-й отличился форвард Виктор Дьокереш. На 93-й швед сделал дубль.
«Арсенал» набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28835 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
29 комментариев
Дьокереш заткнул всех критиков. На классе.
Вряд-ли он спортс.ру читает 😂
Угловые, стандарты, автоголы, теперь «он не читает спортс.ру». К чему хейтеры будут придираться в следующий раз?
За Арсенал 🔴 свято верю в победу!
Виктор "расчехлил пушку" свою... красава
Кай, мы по тебе скучали!
Тут все понятно. Будет тяжелее, чем с середняком Челси. На классе.
С самого подписания, я фанат Субименди
Всех с победой, тотальная доминация!
Король забил 👑
Просто МАШИНА шведская)))
Сегодня крутая победа Арсенала. Дьок наконец забил важный гол, и после этого круто затушили игру на классе.
