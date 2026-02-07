  • Спортс
  «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вольфсбурга» – 2:1. Гирасси на 87-й забил победный гол
2

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вольфсбурга» – 2:1. Гирасси на 87-й забил победный гол

«Вольфсбург» уступил «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге.

«Боруссия» Дортмунд на выезде переиграла «Вольфсбург» (2:1) в 21-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 38-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юлиан Брандт. На 52-й хавбек Константинос Кульеракис сравнял счет. На 87-й Серу Гирасси вывел «Дортмунд» вперед.

«Боруссия» набрала 48 очков и до трех баллов сократила отставание от лидирующей «Баварии», у которой матч в запасе.

Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+5’
Байер   Реджани
88’
Зюле   Бенсебайни
88’
Брандт   Озджан
88’
Нмеча   Чуквуэмека
87’
  Гирасси
Дагим   Сванберг
83’
Амура   Пейчинович
83’
69’
Рюэрсон   Фабиу Силва
Паредес   Линдстрем
64’
Сиогаи   Маер
64’
  Кульеракис
52’
51’
Н. Шлоттербек
Дагим
47’
2тайм
Перерыв
38’
  Брандт
Фишер   Бюргер
17’
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Кульеракис, Вавро, Фишер, Арнольд, Эриксен, Паредес, Сиогаи, Дагим, Амура
Запасные: Бюргер, Сванберг, Аджетеи, Хенсель, Маер, Герхардт, Линдстрем, Пейчинович, Мюллер
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Озджан, Фабиу Силва, Майер, Альберт, Чуквуэмека, Инасио, Бенсебайни, Реджани
Подробнее

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

logoбундеслига Германия
онлайны
logoВольфсбург
logoБоруссия Дортмунд
logoЮлиан Брандт
logoКонстантинос Кульеракис
logoСеру Гирасси
Дортмунд - молодцы! Дожали
