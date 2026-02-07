Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вольфсбурга» – 2:1. Гирасси на 87-й забил победный гол
«Вольфсбург» уступил «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге.
«Боруссия» Дортмунд на выезде переиграла «Вольфсбург» (2:1) в 21-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 38-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юлиан Брандт. На 52-й хавбек Константинос Кульеракис сравнял счет. На 87-й Серу Гирасси вывел «Дортмунд» вперед.
«Боруссия» набрала 48 очков и до трех баллов сократила отставание от лидирующей «Баварии», у которой матч в запасе.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Дортмунд 👏👏👏
Дортмунд - молодцы! Дожали
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем