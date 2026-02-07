«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вольфсбурга» – 2:1. Гирасси на 87-й забил победный гол

«Вольфсбург» уступил «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге.

«Боруссия » Дортмунд на выезде переиграла «Вольфсбург » (2:1) в 21-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 38-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юлиан Брандт . На 52-й хавбек Константинос Кульеракис сравнял счет. На 87-й Серу Гирасси вывел «Дортмунд» вперед.

«Боруссия » набрала 48 очков и до трех баллов сократила отставание от лидирующей «Баварии», у которой матч в запасе.

