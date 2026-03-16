Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Футболисты вошли в заявку «Реала» на завтрашнюю игру, также в нее попал защитник Альваро Каррерас, получивший травму икроножной мышцы на прошлой неделе. При этом в заявке отсутствует Рауль Асенсио, не игравший с «Эльче» в Ла Лиге из-за мышечного дискомфорта.
Напомним, Мбаппе не играл с 21 февраля из-за проблем с коленом. Беллингем не выходил на поле с 1 февраля из-за травмы задней поверхности бедра.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реала»
Скажи такое пару лет назад....
Ну а то, что игроки ухудшают командную игру - тут вопрос к тренеру. Продумать тактику и встроить игроков в нее - всё-таки его работа.
При этом я не категоричен. Если Вы внимательно следите за моими трудами, то знакомы с моим предложением сыграть впереди Винисиус-Мбаппе-Вальверде. Если ,конечно француз готов. Мне кажется стартовая диспозиция перед ответкой обещает Реалу много свободных зон впереди. Стихия черепашки.
В старте все равно не выйдут, да и без них Реал после 3-0 должен справиться, хоть легко и не будет