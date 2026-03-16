  • Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава
Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава

Мбаппе и Беллингем смогут сыграть в ответном матче с «Ман Сити».

Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Футболисты вошли в заявку «Реала» на завтрашнюю игру, также в нее попал защитник Альваро Каррерас, получивший травму икроножной мышцы на прошлой неделе. При этом в заявке отсутствует Рауль Асенсио, не игравший с «Эльче» в Ла Лиге из-за мышечного дискомфорта.

Напомним, Мбаппе не играл с 21 февраля из-за проблем с коленом. Беллингем не выходил на поле с 1 февраля из-за травмы задней поверхности бедра.

Изображение: x.com/realmadrid

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реала»
Тогда Реал проиграет.
Ответ За Футбол_1116649439
Тогда Реал проиграет.
Но этого хватит чтоб пройти дальше
Ответ ILB05
Но этого хватит чтоб пройти дальше
Есть нюанс
У Ман Сити появляется шанс..
Ответ Yen Bedder
У Ман Сити появляется шанс..
Прямо как в прошлом году
Болельщики Мадрида перед важным матчем обеспокоены возможностью появления на поле Мбаппе и Беллингема ((((((((🤣🤣🤣
Скажи такое пару лет назад....
Ответ &_Bishep_&
Болельщики Мадрида перед важным матчем обеспокоены возможностью появления на поле Мбаппе и Беллингема ((((((((🤣🤣🤣 Скажи такое пару лет назад....
Ну на самом деле даже без персонализаций: выпускать в важном матче игроков сразу после травмы является глупостью и такое не может не вызывать беспокойство. Так было всегда.

Ну а то, что игроки ухудшают командную игру - тут вопрос к тренеру. Продумать тактику и встроить игроков в нее - всё-таки его работа.
Ответ Artuom Batishev
Ну на самом деле даже без персонализаций: выпускать в важном матче игроков сразу после травмы является глупостью и такое не может не вызывать беспокойство. Так было всегда. Ну а то, что игроки ухудшают командную игру - тут вопрос к тренеру. Продумать тактику и встроить игроков в нее - всё-таки его работа.
Глубокое исследование материалов показало, что в данном случаи тревогу у широких масс вызывает не спортивная форма вернувшихся футболистов, а высокая вероятность нарушения игрового баланса и командной игры, продемонстрированной клубом в первом матче.
При этом я не категоричен. Если Вы внимательно следите за моими трудами, то знакомы с моим предложением сыграть впереди Винисиус-Мбаппе-Вальверде. Если ,конечно француз готов. Мне кажется стартовая диспозиция перед ответкой обещает Реалу много свободных зон впереди. Стихия черепашки.
Теперь три тела будут ходить пешком, когда команда без мяча. У сити появился шанс
Не надо😢
Вернулись задроты, как теперь побеждать?!
Оба не выйдут, надеюсь
Примы возвращаются = Феде обратно на задворки поля таскать пианино
Сомнительно, но окэй.
В старте все равно не выйдут, да и без них Реал после 3-0 должен справиться, хоть легко и не будет
