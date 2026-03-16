Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава

Мбаппе и Беллингем смогут сыграть в ответном матче с «Ман Сити».

Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити ».

Футболисты вошли в заявку «Реала » на завтрашнюю игру, также в нее попал защитник Альваро Каррерас, получивший травму икроножной мышцы на прошлой неделе. При этом в заявке отсутствует Рауль Асенсио, не игравший с «Эльче» в Ла Лиге из-за мышечного дискомфорта.

Напомним, Мбаппе не играл с 21 февраля из-за проблем с коленом. Беллингем не выходил на поле с 1 февраля из-за травмы задней поверхности бедра.

