На матч «Краснодара» с ЦСКА в Кубке назначен Танашев, Карасев – на ВАР. Игру «Спартака» с «Динамо» будет судить Левников
Назначены арбитры на ответные матчи полуфинала Пути РПЛ и 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
17 марта (вторник)
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
18 марта (среда)
«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Мацюра.
19 марта (четверг)
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.