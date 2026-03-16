  • На матч «Краснодара» с ЦСКА в Кубке назначен Танашев, Карасев – на ВАР. Игру «Спартака» с «Динамо» будет судить Левников
На матч «Краснодара» с ЦСКА в Кубке назначен Танашев, Карасев – на ВАР. Игру «Спартака» с «Динамо» будет судить Левников

РФС опубликовал судейские назначения на матчи Кубка России.

Назначены арбитры на ответные матчи полуфинала Пути РПЛ и 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

17 марта (вторник)

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

18 марта (среда)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 марта (четверг)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Пипец... Леввников&Карасёв это гремучая смесь
Ответ Саввсем
Пипец... Леввников&Карасёв это гремучая смесь
Они на разных матчах, если что)
Вы что хотите уничтожить молодого парня? Там по-любому будет опять скандал, удаления
Ответ Axmat Cecenov
Вы что хотите уничтожить молодого парня? Там по-любому будет опять скандал, удаления
Да, это точно
Ответ Axmat Cecenov
Вы что хотите уничтожить молодого парня? Там по-любому будет опять скандал, удаления
Точно , так и будет
Танашева походу отправили судить Краснодар - ЦСКА как самого молодого. вряд ли кто-либо очень хотел такой матч отработать
Ответ Чемпион Людей
Танашева походу отправили судить Краснодар - ЦСКА как самого молодого. вряд ли кто-либо очень хотел такой матч отработать
Он лучший судья первой части чемпионата, пора уже к большим матчам подводить. В Кубке, особенно после 3:1, должно быть полегче, чем если бы в чемпионате их же судил
что решит Карасев, то Танащев и озвучит... а старички-судьи сейчас все себе на уме
Подставили конечно Танашева, но через такие игры и приходит зрелость
Ответ Aleks Dir
Подставили конечно Танашева, но через такие игры и приходит зрелость
Какая зрелость! Фактически судить будет Карась
Ответ Сергей Разуваев
Какая зрелость! Фактически судить будет Карась
Карточки тоже Карасев будет раздавать?)
Опять футбола будет мало. Подозреваю, что скандала не избежать. Кстати, Талалаеву бы возглавить бы Краснодар, вот бы нашли друг друга.
Ответ Некорректный туберкулез
Опять футбола будет мало. Подозреваю, что скандала не избежать. Кстати, Талалаеву бы возглавить бы Краснодар, вот бы нашли друг друга.
только галицкий не будет назначать тренера психопата
Ответ VASIMKAS
только галицкий не будет назначать тренера психопата
А он сам одобряет такое поведение своих, так подозреваю.
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, с какого-то перепугу выпустили Зобнина – он лет 5 назад должен был закончить»
13 минут назад
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
25 минут назадФото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
36 минут назад
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
44 минуты назад
Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
47 минут назад
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
сегодня, 16:33
Первая лига. «Торпедо» играет с «Нефтехимиком»
сегодня, 16:30Live
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
сегодня, 16:30
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
сегодня, 16:21
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая
сегодня, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
2 минуты назад
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
2 минуты назад
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
15 минут назад
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
33 минуты назад
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
58 минут назад
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
сегодня, 16:45
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
сегодня, 16:08
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
сегодня, 15:57
Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»
сегодня, 15:35
Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
сегодня, 15:00
Рекомендуем