Экс-арбитр Итурральде согласен с обоими пенальти «Барсы»: «Соу задел Канселу бедром – это прием из регби. Попадание мяча в руку Кармоне – это 11-метровый»

Экс-судья Итурральде заявил, что оба пенальти «Барсы» в матче с «Севильей» верны.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил пенальти, назначенные в пользу «Барселоны» в матче с «Севильей».

В воскресном матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона » одержала победу со счетом 5:2. В первом тайме арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил два 11-метровых удара в пользу каталонцев – за фол Джибриля Соу на Жоау Канселу и игру рукой Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. Оба пенальти реализовал Рафинья.

О фоле Соу на Канселу

«Пенальти бы не было [при контакте] с корпусом, но [Соу] задел Канселу левым бедром, когда он бежал. Это один из приемов, которые используются в регби, чтобы заставить атакующего игрока споткнуться».

О пенальти за руку Хосе Анхеля Кармоны

«В матче «Валенсия» – «Осасуна» был очень похожий эпизод, в котором пенальти не назначили, и впоследствии CTA признал ошибку.

Это пенальти, потому что мяч попал в руку. Если бы мяч попал ему в голову, следовало бы назначить свободный удар за то, что он поставил под угрозу физическую неприкосновенность», – пояснил бывший арбитр.