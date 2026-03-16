  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе. Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»
97

Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе. Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал меры по контролю за работой футбольных арбитров в России.

– В российском футболе – череда судейских скандалов. В истории с «Торпедо» уже есть обвиняемые. При этом дело вокруг истории с «Крыльями Советов» закрыто. Следит ли Минспорт за этими ситуациями и ведет ли диалог с Российским футбольным союзом, чтобы избежать подобных эпизодов в будущем?

– В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма.

Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности.

Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций, – сказал Дегтярев.

На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости Спорт/РБ»)

Дело о коррупции вокруг «Крыльев» закрылось. Год назад его инициировал губернатор Федорищев

Судей РПЛ подозревают во взятках. Что нужно знать

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Ведомости»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
Искусственный интеллект
logoКрылья Советов
logoТорпедо
logoПервая лига
Министерство спорта России
ОКР
logoРФС
logoАркадий Ротенберг
Политика
logoКХЛ
судьи
судьи
logoЕдиная лига ВТБ
судьи
детский хоккей
детский спорт
детский футбол
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Было бы неплохо заменить Дегтярева на ИИ.
Ответ Winterburn
Комментарий скрыт
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Одному уже дали долго поработать
Перевожу на русский. Станет ещё хуже.
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
А что, не своровали? Да ещё и пенсионный возраст, под шумок, увеличили
Палата Исследования Действий Арбитров Рефери Судей
Ответ Габорик
Браво!
Ответ Габорик
Интересно, какой будет номер кабинета?
Теперь и в палату заносить придется.
Ещё один реестр и палата. Теперь коррупция будет учтена и систематизирована. 🤣🤣🤣
Всегда забавляло, что понятие "решение проблемы" для чиновников всегда равно "создание некоего отдела дармоедов" (департамента, комиссии, палаты и т.д., наименование не имеет значения).
Данный отдел решит (или нет) одну конкретную проблему, а далее не будет расформирован и продолжит свою "деятельность" за солидную зарплату.
Ответ Полуэктов Пётр
С одной стороны это и правда забавно, с другой стороны - с точки зрения управления это именно так и работает. Батюшка может тебе любую проблему описать в разрезе покаяния, молитвы и божьей воли, философ в разрезе развития внутреннего и массового сознания, юрист - в разрезе правовой системы, деятель культуры - в разрезе развития культуры общества. Ну а чиновник-управленец - все видит через призму управленческих функций....
Ответ Полуэктов Пётр
Это примерно как в бюрократизированных компаниях "собрать совещание".
Набор слов для создания видимости работы
Удобно будет отмазывать левые пенальти неким мифическим ИИ «РосГосСудья v3.2.1.»
А с чего вдруг данной реформой поручили заниматься товарищу по фамилии Ротенберг?
Будем конечно надеяться на лучшее, но доверия нет никакого...
Ответ Петрович
А кому доверить ?
Иванову Иван Петровичу ?
Общественная
Палата
Судейства
Единого
Реестра
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й
23 февраля, 14:13
Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»: «Наши эксперты не увидели ошибочных решений, которые могли бы повлиять на исход»
26 декабря 2025, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
21 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» играет с «Нефтехимиком»
24 минуты назадLive
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
24 минуты назад
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая
33 минуты назад
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
33 минуты назад
«Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева после стычки в матче с ЦСКА
39 минут назад
Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»
44 минуты назад
ЦСКА попросил КДК отменить красную Челестини в матче с «Балтикой». Вопрос рассмотрят 20 марта
сегодня, 15:43
Тест: насколько хорошо вы знаете спортивный рынок?
сегодня, 15:30Тесты и игры
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть удаление Рубенса и отмененный гол Маухуба. «Ростов» обратился в комиссию из-за неназначенного пенальти в дополнительное время
сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
4 минуты назад
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
9 минут назад
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
46 минут назад
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
57 минут назад
Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»
сегодня, 15:35
Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
сегодня, 15:00
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
сегодня, 14:40
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
сегодня, 14:23
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
сегодня, 14:08
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Рекомендуем