Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе. Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал меры по контролю за работой футбольных арбитров в России.
– В российском футболе – череда судейских скандалов. В истории с «Торпедо» уже есть обвиняемые. При этом дело вокруг истории с «Крыльями Советов» закрыто. Следит ли Минспорт за этими ситуациями и ведет ли диалог с Российским футбольным союзом, чтобы избежать подобных эпизодов в будущем?
– В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма.
Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности.
Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций, – сказал Дегтярев.
Данный отдел решит (или нет) одну конкретную проблему, а далее не будет расформирован и продолжит свою "деятельность" за солидную зарплату.
Будем конечно надеяться на лучшее, но доверия нет никакого...
