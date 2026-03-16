«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча со «Спартаком»

«Зенит» представил обновленный состав женской команды.

«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).

Главный тренер команды Алексей Тарасюк, тренерский штаб и футболистки сине-бело-голубых вышли на сцену «Газпром Арены » и представили кампанию на сезон-2026 – «Шипы и розы».



«Презентация всегда проходит классно. Это ежегодная акция перед стартом нашего сезона. Очень классно, что на матчи ходит много людей.

Выходить на сцену при многотысячной публике – это всегда очень почетно. Очень ценим, что имеем такую возможность. Года два назад мы выходили на поле, сегодня были на сцене – оба варианта очень классные. И матч «Зенит» – «Спартак» великолепный», – поделилась впечатлениями футболистка женской команды «Зенита » Алена Андреева.

Презентация прошла при поддержке топливного бренда G-Drive и завершилась встречей двух капитанов – Ксении Цыбутович и капитана G-Drive.



Старт нового сезона Суперлиги – 15 марта. В первом туре футболистки из Санкт-Петербурга дома сыграют со «Звездой-2005». Матч пройдет на поле №5 стадиона «Смена», время начала – 17:00 по московскому времени.