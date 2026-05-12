Педри подарил букет роз и поцеловал руку Рэшфорду на параде «Барсы». Маркус забил победный мяч в чемпионском класико

Педри подарил цветы Маркусу Рэшфорду во время чемпионского парада «Барселоны».

В воскресенье «Барселона » обыграла «Реал» в матче 25-го тура Ла Лиги (2:0) и гарантировала себе чемпионство за три тура до конца сезона. Рэшфорд забил победный гол.

По ходу сегодняшнего празднования Педри вручил Рэшфорду букет из красных и синих роз, а затем поцеловал англичанину руку.