Кэррик про 3 победы с «МЮ»: «Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. В футболе все может перевернуться в мгновение ока – нужно сохранять спокойствие»

Майкл Кэррик о победах с «МЮ»: ничего не изменилось.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик заявил, что в его работе ничего не изменилось на фоне трех побед подряд во главе команды.

Манкунианцы ранее обыграли «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

«Ничего не изменилось. Это не изменит того, что я делаю. Полностью осознаю свою роль в клубе и мою ответственность.

Мы хотим быть успешными. Хочу, чтобы клуб в конце сезона добился успеха.

Речь идет о попытках улучшить команду и сделать «Манчестер Юнайтед» сильнее и постоянно прогрессирующим. Но ничего не изменилось. Результаты за короткий период времени ничего не меняют.

Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. Нельзя принимать поспешные решения, независимо от того, действительно ли есть улучшения или есть несколько проблем, которые нужно решить. Это устойчивый прогресс.

Вы знаете, что в футболе все может перевернуться в мгновение ока, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нужно делать», – сказал Майкл Кэррик.