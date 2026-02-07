  • Спортс
  Кэррик про 3 победы с «МЮ»: «Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. В футболе все может перевернуться в мгновение ока – нужно сохранять спокойствие»
Кэррик про 3 победы с «МЮ»: «Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. В футболе все может перевернуться в мгновение ока – нужно сохранять спокойствие»

Майкл Кэррик о победах с «МЮ»: ничего не изменилось.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что в его работе ничего не изменилось на фоне трех побед подряд во главе команды.

Манкунианцы ранее обыграли «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

«Ничего не изменилось. Это не изменит того, что я делаю. Полностью осознаю свою роль в клубе и мою ответственность.

Мы хотим быть успешными. Хочу, чтобы клуб в конце сезона добился успеха.

Речь идет о попытках улучшить команду и сделать «Манчестер Юнайтед» сильнее и постоянно прогрессирующим. Но ничего не изменилось. Результаты за короткий период времени ничего не меняют.

Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. Нельзя принимать поспешные решения, независимо от того, действительно ли есть улучшения или есть несколько проблем, которые нужно решить. Это устойчивый прогресс.

Вы знаете, что в футболе все может перевернуться в мгновение ока, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нужно делать», – сказал Майкл Кэррик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
7 комментариев
Майки, удачи тебе, постарайтесь, запилите ещё две. Я за того чувака, который никак постричься не может, переживаю больше, чем за любимый Мадрид)
Ответ xDe xDe
Майки, удачи тебе, постарайтесь, запилите ещё две. Я за того чувака, который никак постричься не может, переживаю больше, чем за любимый Мадрид)
Да за него переживать не стоит) чувак на этой теме так хайпанул, что почти лям подписчиков в инсте, одной рекламой теперь может легко зарабатывать
Ответ xDe xDe
Майки, удачи тебе, постарайтесь, запилите ещё две. Я за того чувака, который никак постричься не может, переживаю больше, чем за любимый Мадрид)
Кстати я тоже думаю когда МЮ начинает побеждать несколько раз подряд, то сразу вспоминается парень, который ждёт 5 побед МЮ :)
Миха делай,всех удач тебе,плакал после гола Шешко
Команде Майчестер Юнайтед удачи в игре сегодня.
Не звезди. Всё О.К.
Результаты радуют, однако вижу как опять стала проявляться халатность игроков в некоторых эпизодах. Стало меньше агрессии. Плюс, опять вернулась старая история - удерживать счет задолго до окончания матча.

Не хочу вносить ложку дегтя, однако не нравятся мне эти симптомы, с которыми так долго и систематично боролся Аморим. И у него практически получилось. Вернулась агрессия, жажда побеждать во что бы то ни стало, МЮ реально переигрывал почти всех своих соперников и по моментам тоже. Матч с Фулхэмом мне не понравился. Будто откатились обратно.

Надеюсь, это только лишь мои перфекционистские мысли и не более.
Рекомендуем