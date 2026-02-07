Кэррик про 3 победы с «МЮ»: «Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. В футболе все может перевернуться в мгновение ока – нужно сохранять спокойствие»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что в его работе ничего не изменилось на фоне трех побед подряд во главе команды.
Манкунианцы ранее обыграли «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).
«Ничего не изменилось. Это не изменит того, что я делаю. Полностью осознаю свою роль в клубе и мою ответственность.
Мы хотим быть успешными. Хочу, чтобы клуб в конце сезона добился успеха.
Речь идет о попытках улучшить команду и сделать «Манчестер Юнайтед» сильнее и постоянно прогрессирующим. Но ничего не изменилось. Результаты за короткий период времени ничего не меняют.
Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. Нельзя принимать поспешные решения, независимо от того, действительно ли есть улучшения или есть несколько проблем, которые нужно решить. Это устойчивый прогресс.
Вы знаете, что в футболе все может перевернуться в мгновение ока, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нужно делать», – сказал Майкл Кэррик.
Не хочу вносить ложку дегтя, однако не нравятся мне эти симптомы, с которыми так долго и систематично боролся Аморим. И у него практически получилось. Вернулась агрессия, жажда побеждать во что бы то ни стало, МЮ реально переигрывал почти всех своих соперников и по моментам тоже. Матч с Фулхэмом мне не понравился. Будто откатились обратно.
Надеюсь, это только лишь мои перфекционистские мысли и не более.