Директор «Ювентуса» по маркетингу: «Когда-то нашими конкурентами были «Интер», «Милан» и «Реал». Сегодня это Netflix, Amazon, Disney и TikTok»

Директор «Ювентуса» по маркетингу: наши конкуренты – это Netflix, Amazon, Disney.

Директор «Ювентуса » по маркетингу Марко Кастелланета высказался о конкуренции футбола с развлекательными брендами.

«Когда-то нашими конкурентами были только «Интер », «Милан » и «Реал ».

Сегодня, думаю, нашими конкурентами являются все эти развлекательные бренды, борющиеся за одну и ту же цель – отнять время людей. Говорю про Netflix, Amazon, Disney и TikTok.

Это возможность, которую футбольная индустрия может использовать в ближайшие годы», – сказал Марко Кастелланета.