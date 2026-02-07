Директор «Ювентуса» по маркетингу: «Когда-то нашими конкурентами были «Интер», «Милан» и «Реал». Сегодня это Netflix, Amazon, Disney и TikTok»
Директор «Ювентуса» по маркетингу: наши конкуренты – это Netflix, Amazon, Disney.
Директор «Ювентуса» по маркетингу Марко Кастелланета высказался о конкуренции футбола с развлекательными брендами.
«Когда-то нашими конкурентами были только «Интер», «Милан» и «Реал».
Сегодня, думаю, нашими конкурентами являются все эти развлекательные бренды, борющиеся за одну и ту же цель – отнять время людей. Говорю про Netflix, Amazon, Disney и TikTok.
Это возможность, которую футбольная индустрия может использовать в ближайшие годы», – сказал Марко Кастелланета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calcio e Finanza
Пойти в субботу на матч со всей семьей в Европе , надо оставлять недельную зарплату, оригинальная футболка стоит больше 100€ , посмотреть футбол по телевизору на ЛЧ надо иметь одну подписку , для Серию А надо иметь другую подписку в той же Италии .
Если захочешь и АПЛ смотреть то конечно надо ещё одну подписку оформлять .
А Netflix стоит 10€ .
Капитализм - он такой
Но футбол настолько раздул затраты, что без попытки залезть в голову каждому пузырь просто лопнет.