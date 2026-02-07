  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Ювентуса» по маркетингу: «Когда-то нашими конкурентами были «Интер», «Милан» и «Реал». Сегодня это Netflix, Amazon, Disney и TikTok»
17

Директор «Ювентуса» по маркетингу: «Когда-то нашими конкурентами были «Интер», «Милан» и «Реал». Сегодня это Netflix, Amazon, Disney и TikTok»

Директор «Ювентуса» по маркетингу: наши конкуренты – это Netflix, Amazon, Disney.

Директор «Ювентуса» по маркетингу Марко Кастелланета высказался о конкуренции футбола с развлекательными брендами.

«Когда-то нашими конкурентами были только «Интер», «Милан» и «Реал».

Сегодня, думаю, нашими конкурентами являются все эти развлекательные бренды, борющиеся за одну и ту же цель – отнять время людей. Говорю про Netflix, Amazon, Disney и TikTok.

Это возможность, которую футбольная индустрия может использовать в ближайшие годы», – сказал Марко Кастелланета.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28831 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calcio e Finanza
logoЮвентус
logoсерия А Италия
соцсети
logoNetflix
logoМилан
logoTikTok
logoИнтер
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoDisney
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сами себя туда загнали своими ценами.
Пойти в субботу на матч со всей семьей в Европе , надо оставлять недельную зарплату, оригинальная футболка стоит больше 100€ , посмотреть футбол по телевизору на ЛЧ надо иметь одну подписку , для Серию А надо иметь другую подписку в той же Италии .
Если захочешь и АПЛ смотреть то конечно надо ещё одну подписку оформлять .
А Netflix стоит 10€ .
Ответ nicocastro
Сами себя туда загнали своими ценами. Пойти в субботу на матч со всей семьей в Европе , надо оставлять недельную зарплату, оригинальная футболка стоит больше 100€ , посмотреть футбол по телевизору на ЛЧ надо иметь одну подписку , для Серию А надо иметь другую подписку в той же Италии . Если захочешь и АПЛ смотреть то конечно надо ещё одну подписку оформлять . А Netflix стоит 10€ .
Тоже не раз от друзей слышал, что болеть за Интер и не иметь возможности ходить на стадион из-за цен — это верх идиотизма. Максимум можно попасть на команды пригородов
Ответ nicocastro
Сами себя туда загнали своими ценами. Пойти в субботу на матч со всей семьей в Европе , надо оставлять недельную зарплату, оригинальная футболка стоит больше 100€ , посмотреть футбол по телевизору на ЛЧ надо иметь одну подписку , для Серию А надо иметь другую подписку в той же Италии . Если захочешь и АПЛ смотреть то конечно надо ещё одну подписку оформлять . А Netflix стоит 10€ .
Стадики заполняют, значит все ок у финансистов клубов. А равнять цены с Нетфликсом - такое себе. У них несравнимо больше аудитория и несравнимо меньшие расходы.
Капитализм - он такой
Футбол конечно сам себя на растяжку поставил. Спорт это всегда нишевая история, которая идет в первую очередь от спортивной составляющей.
Но футбол настолько раздул затраты, что без попытки залезть в голову каждому пузырь просто лопнет.
Ответ deadjoker
Футбол конечно сам себя на растяжку поставил. Спорт это всегда нишевая история, которая идет в первую очередь от спортивной составляющей. Но футбол настолько раздул затраты, что без попытки залезть в голову каждому пузырь просто лопнет.
НБА же растёт каждый год на рынке одной страны. Значит дело в том, как люди управляют футболом
Стадионы в идеале нужно обновлять, топовых игроков покупать и интерес явно повысится))
Ответ Justice001
Стадионы в идеале нужно обновлять, топовых игроков покупать и интерес явно повысится))
Они как раз стадион только обновили и недавно Роналду за них играл, а толку?
Посмотри на ближайший ЧМ что творится с билетами, цены в 4-5 раз выше чем в России 2018 было
Не могут быть они конкурентами) Он сравнивает вообще несравнимое) Не пропустит фанат того же Юве матч своей команды ради просмотра TikTok, Netflix, Amazon) Disney - это вообще киноиндустрия) Если он хочет конкурировать с Голливудом, тогда он неуч) Хотя чего ждать от директора по маркетингу из Юве)
Ага конечно, последние лет 8 быстрей конкурент у Юве это Аншлаг и кривое зеркало...пока до камеди клаба не дотягивают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
7 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
11 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
23 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
36 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
41 минуту назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
58 минут назад
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
1 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
13 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
33 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
34 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
53 минуты назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
53 минуты назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем