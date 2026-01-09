«Барселона» не заметила «Атлетик» в 1/2 Суперкубка Испании – 5:0. Пока «Мадрид» и «Атлетико» сражались за право сыграть с «блауграной» в финале турнира, боссы каталонцев играли в футбол с саудовскими фанатами.

Даже Жоан Лапорта по полю побегал.

Президент «блауграны» вообще на спорте: после футбола сыграл еще и в падел.

Дерби Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании осталось за «королевским клубом». Класико в финале турнира состоится уже 11 января.