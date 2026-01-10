ПАОК приостановил переговоры с «Зенитом» по Дркушичу. Греки не получили ответ на предложение (Legalbet)

ПАОК приостановил переговоры с «Зенитом» по Дркушичу.

Переговоры между греческим ПАОК и «Зенитом » по трансферу защитника Вани Дркушича приостановлены, сообщает Legalbet.

Черно-белые отправили петербуржцам предложение по 26-летнему игроку, но не получили ответа. ПАОК недоволен длительным ожиданием и поставил переговоры на паузу.

Ранее греческое издание Athlos сообщало , что ПАОК увеличил предложение по Дркушичу до 4 млн евро.