ПАОК приостановил переговоры с «Зенитом» по Дркушичу. Греки не получили ответ на предложение (Legalbet)
Переговоры между греческим ПАОК и «Зенитом» по трансферу защитника Вани Дркушича приостановлены, сообщает Legalbet.
Черно-белые отправили петербуржцам предложение по 26-летнему игроку, но не получили ответа. ПАОК недоволен длительным ожиданием и поставил переговоры на паузу.
Ранее греческое издание Athlos сообщало, что ПАОК увеличил предложение по Дркушичу до 4 млн евро.
