Артига возглавит «Рубин». Тренер покинул ангольский «Петру Атлетику» («РБ Спорт»)
Артига возглавит «Рубин».
Франк Артига близок к назначению в «Рубин».
По данным «РБ Спорт», испанский тренер покинул ангольский «Петру Атлетику» и в ближайшее время, с большой долей вероятности, возглавит казанский клуб.
«Рубин» на данный момент официально не подтвердил отставку Рашида Рахимова.
49-летний Артига уже имеет опыт работы в России. Он работал в «Родине» с января по июнь 2024 года, а затем тренировал «Химки».
«Рубин» идет 7-м в Мир РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.
