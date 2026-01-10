Артига возглавит «Рубин». Тренер покинул ангольский «Петру Атлетику» («РБ Спорт»)

Артига возглавит «Рубин».

Франк Артига близок к назначению в «Рубин ».

По данным «РБ Спорт», испанский тренер покинул ангольский «Петру Атлетику» и в ближайшее время, с большой долей вероятности, возглавит казанский клуб.

«Рубин» на данный момент официально не подтвердил отставку Рашида Рахимова .

49-летний Артига уже имеет опыт работы в России. Он работал в «Родине» с января по июнь 2024 года, а затем тренировал «Химки».

«Рубин» идет 7-м в Мир РПЛ , набрав 23 очка в 18 матчах.